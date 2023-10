Izrael potvrdil obnovenie dodávok vody pre južné časti pásma Gazy

Jeruzalem 15. októbra (TASR) - Izraelský minister energetiky Israel Kac v nedeľu potvrdil, že Izrael obnoví dodávky vody do južných častí pásma Gazy, do ktorej sa masívne evakuujú Palestínčania.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Toto rozhodnutie podľa Kaca prinúti civilistov presunúť sa do južnej časti tejto palestínskej enklávy. Pôvodne o obnovení prívodu vody informoval Biely dom.



Kac dodal, že rozhodnutiu predchádzali rokovania medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Spravodajcovia AFP v pásme Gazy však tvrdili, že voda do južnej časti stále nepriteká.



Izrael v reakcii na útok palestínskeho hnutia Hamas na jeho územie nariadil úplnú blokádu pásma Gazy vrátane prerušenia dodávok potravín, elektriny, ako aj vody.



Izraelská armáda v sobotu a nedeľu poskytovala palestínskym civilistom možnosť evakuovať sa zo severu pásma Gazy na juh tejto enklávy prostredníctvom na to vopred určených koridorov.



Izrael svoje výzvy na evakuáciu šíri aj letákmi, ktoré distribuuje nad pásmom Gazy. Armáda tvrdí, že jej výzvu už uposlúchli tisíce Palestínčanov, ktorí sa presunuli na juh.



Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) v nedeľu uviedla, že počas siedmich dní konfliktu v Gaze bol vysídlený približne milión ľudí.



Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zahynulo najmenej 2450 Palestínčanov a ďalších 9200 bolo zranených, uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva.



Militanti Hamasu zabili počas útoku, ktorý spustili v sobotu 7. októbra, na území Izraela viac než 1400 ľudí, čo vyvolalo masívne bombardovanie cieľov tohto hnutia v pásme Gazy. Izraelská armáda tiež potvrdila, že Hamas zajal vyše 126 Izraelčanov.