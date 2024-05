Izrael potvrdil prevzatie kontroly palestínskej strany priechodu Rafah

Tel Aviv 7. mája (TASR) - Izraelská armáda potvrdila, že v noci z pondelka na utorok prevzala operačnú kontrolu nad palestínskou časťou pohraničného priechodu Rafah, ktorý sa nachádza na hraniciach Egypta a Pásma Gazy. Jej vojaci v súčasnosti oblasť prehľadávajú. TASR sa odvoláva na agentúry Reuters, AFP a AP.



Armáda uviedla, že väčšina ľudí bola z oblasti vojenských operácií evakuovaná. Dodala, že neďaleký hraničný priechod Kerem Šalom medzi Izraelom a Pásmom Gazy je z bezpečnostných dôvodov uzavretý, pričom ho opäť otvoria, keď to umožní bezpečnostná situácia.



Uzavretie priechodu Rafah potvrdil predtým aj hovorca úradu Pásma Gazy spravujúceho tento pohraničný post. Došlo tak k zastaveniu prepravy humanitárnych zásielok na tomto mieste, čo potvrdili aj tri zdroje humanitárnych organizácií.



Denník The Times of Israel (TOI) informoval, že izraelské jednotky ešte v noci na utorok ovládli aj cestu, ktorá spája priechod Rafah s mestom Saláh ad-Dín.



Podľa izraelskej armády jej letectvo v noci na utorok v Rafahu zasiahlo viac ako 50 lokalít spájaných s Hamasom.



Izraelská armáda podľa TOI uviedla, že počas nočnej operácie v oblasti Rafahu zabila asi 20 ozbrojencov a odhalila tri tunelové šachty. Počas izraelskej ofenzívy tiež zasiahli a zničili auto naložené výbušninami smerujúce k tanku izraelskej armády.



Po tom, čo izraelská armáda v pondelok začala evakuačnú operáciu v Rafahu, Hamas informoval Egypt a Katar, že schválil ich návrh na dohodu o prímerí s Izraelom. Úrad premiéra Benjamina Netanjahua reagoval, že tento návrh ďaleko zaostáva za požiadavkami Izraela, ktorý však vyšle delegáciu do Egypta, aby na rokovaniach o prímerí dohodla zastavenie bojov "za podmienok prijateľných pre Izrael".