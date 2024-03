Izrael potvrdil smrť 34. rukojemníka zavlečeného vlani do Pásma Gazy

Tel Aviv 27. marca (TASR) - Izrael v utorok potvrdil smrť muža, ktorý bol vlani v októbri v skupine rukojemníkov zavlečených z juhu Izraela do Pásma Gazy.



Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel, ktorý dodal, že telo 35-ročného Uriela Barucha sa nachádza v Pásme Gazy. Baruch je v poradí 34. rukojemníkom, ktorého smrť je potvrdená.



Komandá palestínskych radikálov tohto muža odvliekli z hudobného festivalu Supernova konaného v Negevskej púšti, ktorý 7. októbra 2023 prepadli a zabili tam 364 ľudí.



Počas útoku na Izrael zo 7. októbra zahynulo vyše 1100 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších viac ako 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov útočiace komandá zavliekli do Pásma Gazy.



Počas prímeria koncom novembra minulého roka bolo výmenou za palestínskych väzňov prepustených asi 100 rukojemníkov. Izrael sa domnieva, že v Gaze ich zostáva ešte približne 130.