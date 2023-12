Izrael potvrdil smrť piatich rukojemníkov zadržiavaných Hamasom

Tel Aviv 1. decembra (TASR) - Izraelská armáda potvrdila v piatok úmrtie piatich spomedzi približne 240 rukojemníkov, ktorých z Izraela do Pásma Gazy unieslo militantné hnutie Hamas počas svojho bezprecedentného útoku zo 7. októbra. O úmrtiach vláda v uplynulých dňoch upovedomila rodiny obetí, uviedol hovorca izraelskej armády Daniel Hagari s tým, do Izraela sa už vrátilo jedno z tiel týchto obetí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Hovorca izraelskej vlády Ejlon Levy krátko predtým uvádzal, že Hamas naďalej zadržiava dovedna 137 rukojemníkov, a to 115 mužov, 20 žien a dve deti. Medzi týmito rukojemníkmi malo byť podľa jeho slov dovedna 126 Izraelčanov vrátane ôsmich s dvojakým izraelsko-nemeckým občianstvom a 11 cudzincov, z toho osem Thajčanov, jeden Nepálčan, jeden Tanzánijčan a jedna osoba s dvojakým francúzsko-mexickým občianstvom.



Podľa Levyho slov sa boje obnovili skoro ráno po tom, ako Hamas vypálil rakety na územie Izraela, čo však militanti popierajú.



Medzi stále zadržiavanými rukojemníkmi tohto militantného hnutia figuruje aj jedna žena s dvoma malými synmi, o ktorých však Hamas tvrdí, že boli pred niekoľkými dňami zabití počas izraelskej ofenzívy. Podľa hovorcu izraelskej armády však ich smrť dosiaľ nebola potvrdená. Hamas zase už predtým tvrdil, že Izrael si zmienené tri telá odmietol prevziať.



Hamas zajal počas útoku na Izrael zo 7. októbra približne 240 rukojemníkov, ktorých uniesol do Pásma Gazy. Na izraelskom území zároveň vtedy palestínski militanti zabili zhruba 1200 ľudí, a to prevažne civilistov. Zmienený útok, po ktorom je stále nezvestných sedem ľudí, vyvolal masívnu odvetnú reakciu Izraela a vojnu v Gaze.



V rámci týždeň trvajúceho prímeria, ktoré sa skončilo v piatok ráno, prepustil Hamas 105 rukojemníkov, zatiaľ čo Izrael za tento čas prepustil 240 väznených Palestínčanov.