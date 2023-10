Izrael potvrdil smrť rukojemníčky Hamasu, vraj ju zastrelili

Tel Aviv 30. októbra (TASR) - Dvadsaťtriročná Shani Nicole Louková, ktorú militanti z palestínskeho hnutia Hamas zajali počas útoku na Izrael 7. októbra, je mŕtva. V pondelok to potvrdila izraelská vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"S ľútosťou oznamujeme, že sme dostali správu o zabití Shani Nicole Loukovej," uviedol izraelský prezident Jicchak Herzog pre nemecký denník Bild. Dodal, že na hraniciach Izraela a pásma Gazy sa podľa neho neodohral pogrom, ale "jatky".



Podľa nemenovaného rodinného príslušníka sa našla časť tela, ktorá sa zhodovala s DNA Loukovej. Jej rodina si najprv myslela, že pri zajatí bola iba zranená. Teraz je však presvedčená, že v deň zajatia aj zahynula a pravdepodobne ju strelili do hlavy, uviedla nemecká stanica RTL/ntv. Matka Loukovej pre túto stanicu povedala, že jej dcéra "aspoň netrpela".



Louková mala izraelské aj nemecké občianstvo. Militanti z Hamasu ju uniesli počas útoku na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli neďaleko pásma Gazy. O život tam vtedy prišlo najmenej 260 ľudí.



Hamas jej smrť nekomentoval. Nemecká vláda potvrdila, že o život prišiel nemecký občan, no neposkytla ďalšie podrobnosti. Okolnosti jej úmrtia zatiaľ nie sú jasné.



Militanti z Hamasu 7. októbra prerazili opevnenú hranicu medzi pásmom Gazy a Izraelom. Útok si na strane Izraela vyžiadal približne 1400 obetí, väčšinou civilistov. Militanti zajali aj viac než 200 rukojemníkov. Ide o najkrvavejší útok proti Izraelu od roku 1948.



Izrael odpovedal vyhlásením, že Hamas zničí, a spustil bombardovanie pásma Gazy, pri ktorom odvtedy podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom zahynulo viac než 8000 osôb, medzi ktorými bolo aj množstvo detí.