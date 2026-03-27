< sekcia Zahraničie
Izrael potvrdil zásah zariadenia na spracovanie uránu v strednom Iráne
Podľa AEOI nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 27. marca (TASR) - Izraelská armáda v piatok potvrdila útok na zariadenie na spracovanie uránu v provincii Jazd v strednom Iráne. Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) predtým informovala, že zariadenie zasiahli americko-izraelské útoky. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
„Pred chvíľou izraelské letectvo... zasiahlo zariadenie na spracovanie uránu nachádzajúce sa v Jazde,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Označila ho ako „jedinečné zariadenie v Iráne používané na výrobu surovín potrebných pre proces obohacovania uránu“.
Podľa AEOI nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok. Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Ide o jeden z prvotných krokov pri spracovaní uránovej rudy s cieľom získať oddelením od hlušiny čo najčistejší urán.
Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák. Tlačová agentúra Fárs napísala, že tieto útoky si nevyžiadali žiadne obete a vďaka predchádzajúcim bezpečnostným opatreniam neexistuje nebezpečenstvo ohrozenia miestnych obyvateľov.
