Izrael potvrdil, že Hamas vydá telá Širi Bibasovej a jej dvoch synov

Jeruzalem/Gaza 19. februára (TASR) - Palestínsky Islamský džihád v stredu oznámil, že vo štvrtok vydá Izraelu telo 84-ročného rukojemníka Odeda Lifšica, ktorý prišiel o život počas útokov izraelskej armády v palestínskom Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters. Ako doplnila, militantné hnutie Hamas oznámilo, že vo štvrtok vydá aj telá troch ďalších rukojemníkov - členov rodiny Bibasovcov.



Medzičasom úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v stredu večer oznámil, že dostal zoznam rukojemníkov, ktorých telá majú byť vo štvrtok Hamasom vydané: ide o Odeda Lifšica a Širi Bibasovú a jej dvoch synov. Rodiny obetí už boli informované, dodal spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Reuters pripomenul, že militanti Hamasu zajali Jardena Bibasa, jeho manželku Širi a ich dvoch maloletých synov Ariela a Kfira v deň vpádu palestínskych teroristických kománd na juh Izraela - 7. októbra 2023. Kfir mal v čase únosu deväť mesiacov, jeho brat Ariel štyri roky - boli vôbec najmladší spomedzi unesených. Ich otec Jarden Bibas bol zo zajatia prepustený 1. februára 2025.



Agentúra AFP uviedla, že kým v zahraničí bola smrť Bibasovcov po vyhlásení Hamasu väčšinou akceptovaná ako fakt, Izrael ich smrť - údajne pri nálete izraelskej armády na začiatku vojny - nepotvrdil. Mnohí Izraelčania tak o nej zostávali nepresvedčení – vrátane rodiny Bibasovcov, ktorá deklarovala, že "kým nedostanú definitívne potvrdenie," ich snahy o oslobodenie príbuzných sa nekončia.



K odovzdaniu tiel dôjde vo štvrtok ráno. Všetky štyri telá budú následne prevezené do forenzného ústavu Abu Kabir na identifikáciu a až potom budú zverejnené podrobnosti.



Niektorí komentátori pripomínajú, že Hamas v minulosti vyhlásil svojich rukojemníkov za mŕtvych, len aby sa neskôr znova objavili. Komentátori to označili za formu psychologickej vojny proti Izraelu.



Na sobotu Hamas avizoval prepustenie šiestich žijúcich rukojemníkov vrátane Hišama al-Sajída a Averu Mengista, ktorí boli zadržiavaní v Pásme Gazy pred začiatkom poslednej vojny s Izraelom. Podľa predchádzajúcich vyhlásení Hamasu sú títo šiesti poslednými rukojemníkmi, ktorých Izraelu vydá v rámci prvej fázy prepúšťania rukojemníkov a ktorí sú nažive.



Výmenou za týchto rukojemníkov Izrael prepustí všetky ženy a osoby mladšie ako 19 rokov zatknuté od vlaňajšieho októbra a povolí, aby cez hranicu s Egyptom do Pásma Gazy vstúpili vybrané mechanizmy na odpratávanie sutín.



V súvislosti s vydaním tiel rukojemníkov - obetí vpádu palestínskych kománd - Medzinárodný výbor Červeného kríža vyzval Hamas na korektný prístup a zdôraznil, že "akékoľvek ponižujúce zaobchádzanie počas prepúšťania je neprijateľné".



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo videopríhovore uviedol, že štvrtok bude pre štát Izrael "veľmi ťažkým dňom, šokujúcim a plným smútku".



Uviedol, že tak ako smúti Izrael a jeho národ, mal by smútiť aj celý svet, pretože "tu vidíme, s kým a s čím máme do činenia - s netvormi". Vyhlásil súčasne, že Izrael je odhodlaný "dosiahnuť, aby niečo také (ako 7. október 2023) už nikdy nezopakovalo".