Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Zahraničie

Izrael potvrdil, že prijaté pozostatky patrili mŕtvemu rukojemníkovi

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Godard (73) zahynul spolu s manželkou Ajelet (63) v kibuci Be'eri počas útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.

Autor TASR
Jeruzalem 14. novembra (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo štvrtok oznámila, že armáda prijala telo zosnulého rukojemníka Menyho Godarda prostredníctvom Červeného kríža od palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Godard (73) zahynul spolu s manželkou Ajelet (63) v kibuci Be'eri počas útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Manželov zabili členovia Palestínskeho islamského džihádu, spriazneného teroristického hnutia Hamasu a jeho telo následne previezli do Pásma Gazy. Úrady ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho 8. decembra 2023.

Rakvu s rukojemníkom prijal Červený kríž a následne bola prevezená na identifikáciu do forenzného inštitútu v Tel Avive. Hamas v spoločnom vyhlásení s Palestínskym islamským džihádom uviedol, že telo vo štvrtok našli v oblasti Chán Júnis na juhu Pásma Gazy.

V Pásme Gazy sú naďalej zadržiavané telá dvoch Izraelčanov a jedného Thajčana.

„Izraelská vláda zdieľa hlboký smútok rodiny Godardovcov a všetkých rodín zabitých rukojemníkov,“ uviedla kancelária premiéra vo svojom vyhlásení. Izrael je „odhodlaný, oddaný a neúnavne pracuje“ na tom, aby priviezol späť zvyšných troch zavraždených rukojemníkov na pochovanie, zdôraznila. Hamas je „povinný splniť svoje záväzky voči sprostredkovateľom (dohody o prímerí) a vrátiť ich ako súčasť implementácie dohody“, uzavrela kancelária.

Izrael uzavrel prímerie s Hamasom v Pásme Gazy 10. októbra na základe návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obe strany sa odvtedy obviňujú z opakovaných porušení dohody.
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

VZORKY VODY V ŠTÚROVE: Toto ukázali výsledky