Izrael potvrdil, že prijaté pozostatky patrili mŕtvemu rukojemníkovi
Autor TASR
Jeruzalem 14. novembra (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo štvrtok oznámila, že armáda prijala telo zosnulého rukojemníka Menyho Godarda prostredníctvom Červeného kríža od palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Godard (73) zahynul spolu s manželkou Ajelet (63) v kibuci Be'eri počas útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Manželov zabili členovia Palestínskeho islamského džihádu, spriazneného teroristického hnutia Hamasu a jeho telo následne previezli do Pásma Gazy. Úrady ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho 8. decembra 2023.
Rakvu s rukojemníkom prijal Červený kríž a následne bola prevezená na identifikáciu do forenzného inštitútu v Tel Avive. Hamas v spoločnom vyhlásení s Palestínskym islamským džihádom uviedol, že telo vo štvrtok našli v oblasti Chán Júnis na juhu Pásma Gazy.
V Pásme Gazy sú naďalej zadržiavané telá dvoch Izraelčanov a jedného Thajčana.
„Izraelská vláda zdieľa hlboký smútok rodiny Godardovcov a všetkých rodín zabitých rukojemníkov,“ uviedla kancelária premiéra vo svojom vyhlásení. Izrael je „odhodlaný, oddaný a neúnavne pracuje“ na tom, aby priviezol späť zvyšných troch zavraždených rukojemníkov na pochovanie, zdôraznila. Hamas je „povinný splniť svoje záväzky voči sprostredkovateľom (dohody o prímerí) a vrátiť ich ako súčasť implementácie dohody“, uzavrela kancelária.
Izrael uzavrel prímerie s Hamasom v Pásme Gazy 10. októbra na základe návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obe strany sa odvtedy obviňujú z opakovaných porušení dohody.
