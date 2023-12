Izrael potvrdil, že zvažuje zaplavenie tunelov Hamasu v Pásme Gazy

Jeruzalem 6. decembra (TASR) - Náčelník generálneho štábu Izraelských obranných síl (IDF) Herci Halevi v utorok potvrdil, že Izrael zvažuje zatopenie tunelov v Pásme Gazy morskou vodou s cieľom zničiť tak podzemnú sieť militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) priniesol už v pondelok správu o tom, že Izrael nainštaloval systém čerpadiel, ktorými by mohol zaplaviť vodou zo Stredozemného mora stovky kilometrov tunelov Hamasu v Gaze.



Halevi v reakcii na správu WSJ uviedol, že zaplavenie tunelov je dobrý nápad a naozaj ide o jednu z viacerých možností, ktoré Izrael podľa jeho slov zvažuje.



Predpokladá sa, že Hamas má rozľahlú sieť tunelov, ktorú používa na prepravu bojovníkov, zbraní a zásob po Gaze. Izrael uvádza, že počas vojny s Hamasom zničil už stovky úsekov tejto siete.



Izrael údajne prvýkrát informoval Spojené štáty o tejto možnosti začiatkom novembra, čo vyvolalo diskusiu o tom, či je takýto zámer skutočne možné zrealizovať a tiež, aký by bol jeho vojenský prínos a vplyv na životné prostredie. Zaplavenie tunelov by totiž mohlo mať vplyv na podzemné zásoby sladkej vody, pričom by mohlo prísť aj ku kontaminácii pôdy soľou a nebezpečnými látkami.