Izrael potvrdzuje, že v zajatí Hamasu je viac ako 120 civilistov

Jeruzalem 14. októbra (TASR) - Izraelská armáda nateraz potvrdzuje, že v zajatí palestínskej organizácie Hamas je viac ako 120 civilistov unesených pred týždňom z Izraela.



Armáda o tom informovala v sobotu ráno na na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter, uviedla britská stanica BBC.



Medzitým hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus informoval, že izraelskí záložníci sú v palestínskom pásme Gazy a pripravujú sa na ďalšiu fázu operácií proti palestínskym radikálom.



"Náš cieľ je veľmi jasný, konečnou fázou tejto vojny je, že zlikvidujeme Hamas a jeho vojenské kapacity a zásadne zmeníme situáciu tak, aby Hamas už nikdy nemal možnosť spôsobiť akékoľvek škody izraelským civilistom alebo vojakom," vyhlásil Konrikus.



Na brífingu sa tiež vyjadril k výzve všetkým obyvateľom pásma Gazy žijúcim severne od údolia Vádí Gaza, aby sa do 24 hodín presunuli na juh pásma Gazy. Vysvetlil, že izraelská armáda oznámila svoje zámery vopred, pretože chce, "aby vojna nezasiahla civilistov".



"Nie sú naším nepriateľom, nepokúšame sa zabiť ani zraniť civilistov. Sme vo vojne s Hamasom," zdôraznil Konrikus.



Dodal, že izraelská armáda eviduje presun palestínskych civilistov z pásma Gazy, ktorí počúvli varovania a presunuli sa z nebezpečnej oblasti na juh.



Uviedol tiež, že je "mimoriadne smutné a znepokojujúce" vidieť, ako sa Hamas snaží zastaviť evakuáciu palestínskych civilistov z oblasti.



Za "mimoriadne smutné a poľutovaniahodné" označil Konrikus aj to, koľko médií sa zameriava na konanie izraelskej armády "namiesto toho, aby zodpovednosť preniesli na subjekt, ktorý riadi pásmo Gazy, a to je Hamas."



Dodal, že všetko, čo sa momentálne deje, je reakciou na konanie Hamasu. Zopakoval, že izraelská armáda sa snaží "neútočiť na civilistov alebo ich infraštruktúru".



Podľa palestínskych úradov od útoku Hamasu na Izrael spred týždňa zahynulo pri izraelskom ostreľovaní pásma Gazy takmer 2000 ľudí.



Organizácia Spojených národov v sobotu informovala, že zo svojich domovov v Gaze ešte pred vydaním rozkazu na evakuáciu z jej severnej časti ušlo viac ako 423.000 ľudí.



Tento rozkaz na evakuáciu experti interpretujú ako znak, že izraelská armáda sa týždni ostreľovania a náletov - v reakcii na masívny vpád kománd a raketové ostreľovanie Hamasu - pripravuje na spustenie pozemnej invázie.