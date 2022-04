Izrael povolá záložníkov na posilnenie bariéry v Predjordánsku

Jeruzalem 29. apríla (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že povolá stovky záložníkov, aby posilnili ochranu bezpečnostnej bariéry na Západnom brehu Jordánu. TASR správu prevzala z webového portálu The Times of Israel.



Rozmiestňovanie šiestich práporov záložníkov pozdĺž bariéry sa má začať približne o tri týždne, čím by sa mali uvoľniť kapacity vojakov aktívnej služby.



Tento krok, sprevádzaný aj opravou plota, je reakciou na sériu smrtiacich útokov v Izraeli vrátane dvoch, keď teroristi zo Západného brehu Jordánu vnikli na izraelské územie cez veľké diery v oplotení.



Okrem potenciálnych útočníkov je posilnenie opatrení zamerané aj voči osobám, ktoré nelegálne prichádzajú do Izraela za prácou. Pozdĺž bariéry, zo strany Západného brehu, sa v posledných týždňoch rozmiestnili už tisíce vojakov izraelskej armády.



Palestínčania bezpečnostnú bariéru odmietajú s tým, že ju Izrael využíva na segregáciu arabského obyvateľstva Predjordánska.