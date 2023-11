Izrael povolí dodávky palív do Pásma Gazy

Jeruzalem 15. novembra (TASR) - Izrael povolí dodávky pohonných hmôt do Pásma Gazy pre humanitárne operácie, uviedol v stredu izraelský Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na (palestínskych) územiach (COGAT). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Izrael povolí dodávky paliva vôbec prvýkrát od invázie Hamasu do južného Izraela 7. októbra. Po tomto útoku Izrael zablokoval dodávky palív do Pásma Gazy s tým, že Hamas by ich mohol využiť na vojenské účely. Bez pohonných hmôt v Gaze nemôžu fungovať elektrické generátory v tamojších nemocniciach a nedostatok paliva tiež brzdí Organizáciu Spojených národov pri dodávaní humanitárnej pomoci.



COGAT v stredu skoro ráno oznámil, že povolí nákladným autám OSN, aby v priebehu stredy dotankovali na hraničnom priechode Rafah na egyptských hraniciach. Úrad v reakcii na žiadosť Spojených štátov uviedol, že povoľuje do Gazy dodanie 24.000 litrov paliva. Termín jeho dodávky ale nie je známy.



Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) v utorok večer uviedol, že sa mu minuli zásoby paliva a čoskoro preto pozastaví svoje operácie v Pásme Gazy.