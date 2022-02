Izrael povolí od 1. marca vstup už aj nezaočkovaným turistom

Na archívnej snímke zo 7. januára 2021 izraelský zdravotník naťahuje do striekačky vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 20. februára (TASR) - Izrael povolí od 1. marca vstup na svoje územie už aj turistom nezaočkovaným proti covidu. Oznámil to v nedeľu izraelský premiér Naftali Bennett. K takémuto kroku dochádza v čase, keď v Izraeli klesá počet nakazených koronavírusom aj súvisiacich úmrtí, uvádza agentúra AP.Všetci zahraniční turisti budú môcť od uvedeného termínu do Izraelu prichádzať bez ohľadu na to, či sa dali zaočkovať. Podmienkou na vstup však pre nich budú dva PCR testy. Prvý test budú musieť podstúpiť ešte pred cestou a druhý po prílete do Izraela.Bennett uviedol, že vzhľadom na neustály pokles v počte nakazených aj úmrtí nastal "" krajiny, ktorá uzavrela svoje hranice pre turistov ako jedna z prvých na svete.Izrael v uplynulých dvoch rokoch výrazne obmedzil prílev zahraničných turistov, pričom koncom vlaňajšieho roka pre nich prakticky uzavrel svoje vzdušné hranice, a to z dôvodu šírenia nákazlivého koronavírusového variantu omikron. V súčasnosti však zažíva výrazný pokles v počte nových prípadov nákazy, čo je trend pozorovateľný aj v iných svetových krajinách, približuje AP.Bennettova kancelária v nedeľu tiež oznámila, že sa od zmieneného dátumu uvoľňujú opatrenia aj pre Izraelčanov vracajúcich sa do svojej vlasti, pričom po novom budú musieť absolvovať PCR test už len po prílete a nie aj pred ním.V nadchádzajúcich týždňoch má byť v Izraeli zrušené aj povinné týždenné testovanie školopovinných žiakov, uvádza AP.