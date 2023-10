Izrael povolí vstup predstaviteľovi OSN pre humanitárne záležitosti

Tel Aviv 30. októbra (TASR) - Izrael povolí námestníkovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martinovi Griffithsovi vstúpiť do krajiny - po vyše troch týždňoch od začiatku vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas. V pondelok to potvrdilo izraelské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Izrael povolil Griffithsovi vstup na základe žiadostí iných krajín o zrýchlenie odchodov cudzincov z pásma Gazy, uviedol hovorca rezortu.



Izrael pritom minulý týždeň oznámil, že zakáže do krajiny vstup predstaviteľom Organizácie Spojených národov. Židovský štát tak reagoval na vyjadrenia generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorými kritizoval Izrael.



Guterres totiž kritizoval izraelské odvetné útoku v pásme Gazy. Podľa šéfa OSN je svet v Gaze svedkom "jasného porušenia medzinárodného humanitárneho práva". Guterres pritom odsúdil útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra, no povedal, že k útoku neprišlo vo vákuu a poukázal na okupáciu palestínskych území Izraelom.



Pri útoku Hamasu na Izrael so 7. októbra zahynuli v Izraeli vyše 1400 ľudí. Militanti tiež do pásma Gazy uniesli najmenej ďalších 239 ľudí. Izrael následne spustil útoky na ciele v pásme Gazy, ktoré si podľa tamojších úradov kontrolovaných Hamasom vyžiadali už vyše 8300 mŕtvych.