Izrael povolí vstup základných potravín do Pásma Gazy

Gaza 18. mája (TASR) - Izrael čiastočne povolí dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy po takmer trojmesačnej blokáde, informovala v nedeľu tamojšia vláda. Do palestínskej enklávy umožní dovoz „základného množstva“ potravín s cieľom podporiť tak svoju novú pozemnú ofenzívu proti militantnému hnutiu Hamas, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



„Na základe odporúčania IDF (izraelskej armády) a vzhľadom na operačnú potrebu umožniť zintenzívnenie vojenskej kampane na porážku Hamasu Izrael povolí vstup základného množstva potravín pre obyvateľstvo, aby sa zabezpečilo, že v Pásme Gazy nevznikne kríza hladomoru,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Podľa Netanjahua toto rozhodnutie umožní Izraelu rozšíriť novú vojenskú operáciu, ktorú tamojšia armáda oznámila v nedeľu. Kancelária izraelského premiéra dodala, že krajina „bude konať tak, aby zabránila Hamasu zmocniť sa tejto humanitárnej pomoci“.



Izrael dodávky pomoci do enklávy blokuje od 2. marca. Kedy a akým spôsobom sa humanitárna pomoc do Pásma Gazy opäť dostane, nebolo bezprostredne jasné.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot v reakcii na toto vyhlásenie žiadal Izrael o úplné obnovenie dodávok pomoci v regióne. „Po troch mesiacoch diplomatického úsilia izraelská vláda konečne oznamuje obnovenie humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy,“ uviedol Barrot na platforme X. "Musí to byť okamžite, masívne a bez prekážok... (Izrael) musí ukončiť katastrofálnu humanitárnu situáciu a definitívne ukončiť hladomor,“ dodal.