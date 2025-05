Izrael povolil OSN vstup ďalších 100 kamiónov s pomocou do Pásma Gazy

Gaza 20. mája (TASR) - Izrael povolil Organizácii Spojených národov poslať do Pásma Gazy približne 100 kamiónov s humanitárnou pomocou, oznámil v utorok hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke. V pondelok vstúpili do enklávy prvé vozidlá s pomocou, ktorej prísun blokoval Izrael od 2. marca. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Požiadali sme o schválenie a dostali sme súhlas na vstup väčšieho počtu nákladných vozidiel dnes - oveľa viac než bolo schválených včera,“ povedal Laerke novinárom v Ženeve. „Ďalším krokom je ich zhromaždiť, a potom budú distribuované prostredníctvom existujúceho systému, toho, ktorý sa už osvedčil,“ dodal.



Nákladné autá obsahujú detskú výživu a výživové produkty pre deti, objasnil hovorca.



OSN a humanitárne organizácie varovali pred hladom, ktorý sa šíri medzi obyvateľmi Pásma Gazy v dôsledku nedostatku potravín. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že Izrael musí zabrániť hladomoru na tomto území z „praktických i diplomatických dôvodov“. OSN následne oznámila, že dostala povolenie na vstup deviatich kamiónov s humanitárnou pomocou. Koordinátor humanitárnej pomoci OSN Tom Fletcher to označil za „kvapku v mori“ a dodal, že v priebehu pondelka do Gazy vstúpilo len päť z týchto vozidiel.



Oznam o väčšej dodávke pomoci prišiel po varovaní zo strany Fletchera, ktorý v utorok pre rozhlasovú stanicu BBC povedal, že v nasledujúcich 48 hodinách môže zomrieť až 14.000 detí, ak sa k nim nedostanú zásoby humanitárnej pomoci.



V spoločnom vyhlásení v pondelok 22 štátov vyzvali Izrael o úplné obnovenie humanitárnej pomoci do Gazy po 11-týždňovej blokáde. Lídri Francúzska, Británie a Kanady spoločne pohrozili Izraelu opatreniami, a to vrátane sankcií. Pondelkové povolenie obmedzeného množstva pomoci Izraelom označili za úplne nedostatočné.