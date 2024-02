Izrael povolil satelitný internet Starlink v nemocnici v Gaze

Jeruzalem 15. februára (TASR) - Izraelská vláda povolila použitie družicového internetového systému Starlink v Izraeli aj vo vybraných častiach Pásma Gazy, uviedol v noci na štvrtok izraelský minister komunikácií Šlomo Kar'i. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Starlink bude v Gaze poskytovať prístup na internet v poľnej nemocnici, ktorú v meste Rafah v južnej časti enklávy prevádzkujú Spojené arabské emiráty (SAE).



"Vysokorýchlostné pripojenie Starlink umožní videokonferencie s inými nemocnicami a okamžitú diagnostiku na diaľku," uviedol Kar'i s tým, že rozšírenie prístupu na obliehanom území podlieha súhlasu Izraela.



"Prístup k spoľahlivému vysokorýchlostnému internetu umožní rýchle lekárske konzultácie prostredníctvom videohovorov, čo môže potenciálne zachrániť životy," uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí SAE.



Americký podnikateľ Elon Musk, ktorého spoločnosť SpaceX vypúšťa družice Starlink, na svojej sociálnej sieti X napísal, že "veľmi oceňuje krok Izraela a verí, že pomôže Izraelčanom aj nevinným civilistom v Pásme Gazy".



Musk navrhol prístup k Starlinku pre organizácie, ktoré pomáhajú v Pásme Gazy ešte vlani v októbri, keď agentúry OSN a mimovládne organizácie oznámili, že počas výpadku komunikačných systémov stratili kontakt so svojimi tímami v tejto palestínskej enkláve.



Sieť družíc Starlink dokáže poskytovať prístup na internet aj na vzdialených miestach alebo v oblastiach, kde je bežná komunikačná infraštruktúra nefunkčná.



Kar'i však pôvodne nesúhlasil a uvádzal, že internetové služby by mohli využiť aj militanti z palestínskeho hnutia Hamas.



OSN minulý týždeň uviedla, že v tejto palestínskej enkláve už nie je žiadna plne funkčná nemocnica a v obmedzenej kapacite funguje len niečo viac ako tretina nemocníc.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po teroristickom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo takmer 28.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších 68.000 ľudí.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.