Izrael povolil vývoz poľnohospodárskej produkcie z pásma Gazy

Jeruzalem 21. júna (TASR) - Izraelské politické vedenie v nedeľu rozhodlo, že od pondelka rána povolí vývoz poľnohospodárskych a textilných výrobkov z palestínskeho pásma Gazy. Informoval o tom v pondelok denník The Times of Israel.



Poľnohospodárska produkcia sa môže vyvážať palestínskym odberateľom na západnom brehu Jordánu a do zámoria, nie však do Izraela.



Dovoz textilu do Izraela je povolený na základe konkrétnej žiadosti izraelských spoločností, ktoré spolupracujú s dodávateľmi v Gaze, uviedli nemenovaní izraelskí vládni úradníci.



Oba druhy tovarov majú byť vyvážané cez hraničný priechod Kerem Šalom.



K uvoľneniu blokády pritom prišlo v čase, keď medzi Izraelom a pásmom Gazy stále badať napätie. Radikálne skupiny z Gazy totiž v uplynulých dňoch opäť vypustili nad izraelské územie zápalné balóny, ktoré v pohraničných oblastiach Izraela spôsobili požiare. Izrael na to reagoval náletmi na ciele spájané s radikálnym hnutím Hamas.



V dôsledku eskalácie súvisiacej aj s východnom Jeruzalemom sa región od 10. do 21. mája opäť ocitol v ozbrojenom konflikte, ktorý sa skončil uzavretím prímeria. Medzinárodní sprostredkovatelia však varujú, že toto prímerie je veľmi krehké, a preto pokračujú v snahách o jeho posilnenie.



Izrael a Egypt majú na palestínsku pobrežnú enklávu uvalenú blokádu od roku 2006. V dôsledku nej platia prísne obmedzenia pohybu osôb a tovaru. Obe krajiny tvrdia, že blokáda bráni príslušníkom Hamasu v tom, aby predstavovali ešte vážnejšiu bezpečnostnú hrozbu.



Ľudskoprávne skupiny však poukazujú na dôsledky tejto izolácie a obmedzení pre civilné obyvateľstvo Gazy. Prísne sankcie viedli k vysokej nezamestnanosti a rozpadajúcej sa infraštruktúre.



Aj v máji počas bojov Izrael uzavrel všetky priechody s pásmom Gazy, pričom výnimky platili len pre konvoje s konkrétnymi druhmi pomoci. Radikáli z Gazy pritom niektoré z týchto konvojov ostreľovali, pričom zranili jedného izraelského vojaka.



Od nedávnej vojenskej eskalácie sa už zmiernilo niekoľko obmedzení, napríklad obyvatelia Gazy, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, môžu opustiť enklávu na ošetrenie v nemocniciach v Izraeli a na západnom brehu Jordánu.



Izrael si však stále udržuje prísnu kontrolu nad dodávkami tovarov vrátane pošty, ktorá vstupuje do pásma Gazy a je odtiaľ odosielaná.



Izraelský minister obrany Benny Ganc vyhlásil, že Izrael nepovolí úplnú rekonštrukciu Gazy – s dovozom materiálov, ktoré by to vyžadovalo – bez návratu dvoch izraelských civilných zajatcov a bez vydania tiel dvoch izraelských vojakov, ktorí sú v rukách Hamasu.



Hamas však odmieta akékoľvek prepojenie medzi rekonštrukciou Gazy a možnou výmenou zajatcov s Izraelom.