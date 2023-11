Izrael povoľuje ľuďom návrat do evakuovaných obcí pri Pásme Gazy

Tel Aviv 21. novembra (TASR) - Izrael už povoľuje návrat obyvateľom do domovov v blízkosti Pásma Gazy. Príbytky opustili po začiatku vojny v palestínskej enkláve, ktorú vyvolal útok Hamasu 7.októbra, informovali v utorok miestne médiá. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Návrat domov dovolili Izraelčanom, ktorí žili vo vzdialenosti štyri kilometre od Pásma Gazy, uviedla rozhlasová stanica Kan. Tento krok je vnímaný ako náznak pokroku v boji Izraela v Pásme Gazy, ale armáda to nekomentovala.



Podľa spravodajského portálu ynet boli evakuované mestá a obce do sedem kilometrov od hranice. Izrael uvádza, že militanti 7. októbra zabili približne 1200 ľudí a asi 240 rukojemníkov uniesli do Pásma Gazy, v ktorom Hamas vládne.



Ku konca októbra domovy pre vojnu v Pásme Gazy a boje na libanonskej hranici opustilo približne štvrť milióna ľudí. Izrael má necelých desať miliónov obyvateľov.



Izraelské ministerstvo obrany vtedy oznámilo, že v rámci oficiálneho evakuačného programu bolo 126.000 ľudí presťahovaných do menej ohrozených lokalít. Mnoho ľudí opustilo svoje domovy z vlastnej vôle a odišlo do bezpečia.