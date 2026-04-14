Izrael: Pozastavenie dohody s Talianskom nemá vplyv na bezpečnosť
Talianska vláda sa vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodla pozastaviť automatické predlžovanie obrannej dohody s Izraelom.
Autor TASR
Tel Aviv 14. apríla (TASR) - Izrael v utorok odmietol rozhodnutie Talianska pozastaviť obrannú dohodu medzi oboma krajinami s tým, že tento krok Ríma nebude mať žiadny vplyv na bezpečnosť židovského štátu. Oznámilo to tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„S Talianskom nemáme žiadnu bezpečnostnú dohodu. Máme memorandum o porozumení spred mnohých rokov, ktoré nikdy neobsahovalo žiadny podstatný obsah. Toto neovplyvní bezpečnosť Izraela,“ povedal pre AFP hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Oren Marmorstein.
Talianska vláda sa vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodla pozastaviť automatické predlžovanie obrannej dohody s Izraelom, ktorej súčasťou je výmena vojenského materiálu a spolupráca pri technologickom výskume. V utorok to na podujatí vo Verone oznámila premiérka Giorgia Meloniová.
Minister obrany Guido Crosetto o tom už podľa zdrojov ANSA listom informoval svojho izraelského rezortného kolegu Jisraela Kaca.
Spoluprácu v oblasti obrany medzi Talianskom a Izraelom upravovalo memorandum o porozumení, ktoré nadobudlo platnosť 13. apríla 2016, a spolupráca v rámci neho sa predlžovala každých päť rokov. Zdroj agentúry AFP z prostredia talianskej diplomacie pripustil, že „pokračovať v napĺňaní dohody by bolo politicky náročné“.
„S Talianskom nemáme žiadnu bezpečnostnú dohodu. Máme memorandum o porozumení spred mnohých rokov, ktoré nikdy neobsahovalo žiadny podstatný obsah. Toto neovplyvní bezpečnosť Izraela,“ povedal pre AFP hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Oren Marmorstein.
Talianska vláda sa vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodla pozastaviť automatické predlžovanie obrannej dohody s Izraelom, ktorej súčasťou je výmena vojenského materiálu a spolupráca pri technologickom výskume. V utorok to na podujatí vo Verone oznámila premiérka Giorgia Meloniová.
Minister obrany Guido Crosetto o tom už podľa zdrojov ANSA listom informoval svojho izraelského rezortného kolegu Jisraela Kaca.
Spoluprácu v oblasti obrany medzi Talianskom a Izraelom upravovalo memorandum o porozumení, ktoré nadobudlo platnosť 13. apríla 2016, a spolupráca v rámci neho sa predlžovala každých päť rokov. Zdroj agentúry AFP z prostredia talianskej diplomacie pripustil, že „pokračovať v napĺňaní dohody by bolo politicky náročné“.