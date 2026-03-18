Izrael pozastaví dodávky humanitárnej pomoci UNICEF-u do Pásma Gazy
Autor TASR
Jeruzalem 17. marca (TASR) - Izrael oznámil, že pozastaví dodávky humanitárnej pomoci Detského fondu OSN (UNICEF) do Pásma Gazy z Egypta po tom, čo jeho jednotky údajne v utorok zmarili pokus o pašovanie tabaku a nikotínu v zásielkach koordinovaných touto organizáciou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izrael „informoval riaditeľku UNICEF (Catherine Russellovú) o pozastavení dodávok pomoci do Pásma Gazy pochádzajúcich z Egypta po tom, ako bol dnes na hraničnom priechode Kerem Šalom odhalený a zmarený pokus o pašovanie tabakových a nikotínových výrobkov v rámci zásielok humanitárnej pomoci koordinovaných touto organizáciou,“ uviedol izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT).
Kerem Šalom je Izraelom kontrolovaný strategický priechod spájajúci pásmo Gazy s Izraelom a Egyptom.
Úrad informoval, že „fľaše obsahujúce nikotínové látky boli nájdené ukryté vo vnútri kartónov s hygienickými potrebami“. COGAT ďalej dodal, že pozastavenie humanitárnej pomoci zostane v platnosti „až do momentu, kým organizácia neposkytne výsledky kompletného vyšetrovania, ako aj oficiálnu odpoveď v tejto veci“.
Úrad OSN pre pre humanitárne záležitosti (OCHA) predtým v utorok uviedol, že hraničný priechod Kerem Šalom je v súčasnosti jediným vstupným bodom pre humanitárnu pomoc a komerčný tovar smerujúci do Pásma Gazy.
„Včera sa OSN a našim partnerom v Gaze podarilo z Kerem Šalom vyzdvihnúť potraviny, hygienické potreby, balíčky na podporu raného detského vývoja, lieky a krmivo pre zvieratá. Na rozšírenie pomoci je však potrebné otvoriť ďalšie hraničné priechody,“ uviedol OCHA vo svojom vyhlásení.
