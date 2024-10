Izrael: Pozemná invázia sa zameriava na bašty Hizballáhu

Jeruzalem 1. októbra (TASR) - Izraelská pozemná ofenzíva na juh Libanonu sa zameria na bašty hnutia Hizballáh v blízkosti spoločnej hranice, ktoré ohrozujú Izrael. V utorok to uviedla izraelská armáda. Libanonský premiér k ofenzíve vyhlásil, že Libanon stojí pred jednou z najnáročnejších etáp vo svojich dejinách. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Tieto lokalizované pozemné útoky budú zamerané na bašty Hizballáhu, ktoré ohrozujú izraelské mestá, kibuce a komunity pozdĺž našich hraníc," vyhlásil hovorca izraelskej armády Daniel Hagari. "Hizballáh premenil libanonské dediny v blízkosti izraelských obcí na vojenské základne, z ktorých je pripravený zaútočiť na Izrael," dodal.



Libanonský premiér Nadžíb Míkátí v reakcii na izraelskú ofenzívu uviedol, že Libanon stojí pred jednou z najnebezpečnejších etáp vo svojej histórii. "Približne milión našich ľudí bolo vysídlených v dôsledku ničivej vojny, ktorú Izrael vedie v Libanone," uviedol Míkátí. "Naliehavo žiadame o ďalšiu pomoc, aby sme posilnili naše pokračujúce úsilie o poskytnutie nevyhnutnej podpory vysídleným civilistom," dodal na stretnutí so zástupcami Organizácie Spojených národov (OSN). Míkatí následne oznámil, že OSN Libanonu poskytne 426 miliónov dolárov na pomoc postihnutým civilistom.



Izraelské pozemné sily podnikli pozemnú ofenzívu do Libanonu v noci na utorok. Predchádzalo jej niekoľko dní leteckých útokov na ciele Hizballáhu v metropole Bejrút a ďalších častiach krajiny. Pri piatkovom útoku Izraela zahynul aj dlhoročný šéf hnutia Hasan Nasralláh a viacero vysokopostavených veliteľov.