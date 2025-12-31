Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
Izrael požiadal Trumpa, aby vylúčil Turecko z Rady mieru pre Gazu

Palestínčania kráčajú po ulici okolo stanového tábora obklopeného budovami zničenými počas izraelských vzdušných a pozemných operácií v meste Gaza, utorok 30. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zo 17. novembra umožnila Rade mieru a krajinám, ktoré s ňou spolupracujú, vytvoriť dočasné Medzinárodné stabilizačné sily (ISF) v Gaze.

Autor TASR
Jeruzalem 30. decembra (TASR) - Izrael podľa zdrojov denníka Jerusalem Post požiadal vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vylúčila tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zo vznikajúcej Rady mieru pre Gazu. O potencionálnom vylúčení Turecka predstavitelia oboch štátov diskutovali počas pondelňajšieho stretnutie Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na Floride, informuje TASR.

Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zo 17. novembra umožnila Rade mieru a krajinám, ktoré s ňou spolupracujú, vytvoriť dočasné Medzinárodné stabilizačné sily (ISF) v Gaze. Rezolúcia opisuje Radu mieru ako prechodnú správu, „ktorá stanoví rámec a bude koordinovať financovanie obnovy Gazy“ v súlade s mierovým plánom. Predsedať by jej mal Trump a jej ďalšími členmi by mali byť svetoví lídri.

Izrael vetuje prítomnosť tureckých jednotiek v Gaze v rámci ISF, ktoré majú byť nasadené v ďalšej fáze Trumpovho mierového plánu. Americký prezident však potencionálne nasadenie tureckých jednotiek v Pásme Gazy označil za „dobrú vec“. Tureckého prezidenta tiež označil za dobrého priateľa, ktorého rešpektuje a verí mu.

Jerusalem Post pripomína, že izraelskí predstavitelia sa v uplynulom období pokúšajú čo najviac obmedziť účasť Turecka aj na povojnovej obnove Pásma Gazy. Podľa jedného zo zdrojov denníka sa Izrael obáva, že turecká účasť na humanitárnych záležitostiach a rekonštrukčných prácach by Ankare poskytla dôležitú pozíciu pri kontrole Pásma.

Mená svetových lídrov, ktorí budú pôsobiť v Rade mieru pre Gazu predstavia začiatkom budúceho roka spolu s predstaviteľmi prechodnej správy zloženej z palestínskych technokratov odobrených Izraelom.
