Izrael kvôli koronavírusu preložil súd s Netanjahuom na máj

Jeruzalem 15. marca (TASR) - Okresný súd v Jeruzaleme v nedeľu oznámil, že odkladá proces s izraelským predsedom vlády Benjaminom Netanjahuom o dva mesiace, a to z dôvodu obmedzení vyplývajúcich zo šírenia koronavírusu.



Netanjahu sa mal objaviť pred súdom v utorok 17. marca, aby čelil obvineniam z korupcie. Avšak v dôsledku zavedenia mimoriadnych opatrení, ako je obmedzenie zhromažďovania ľudí na verejných miestach, súd oznámil, že proces odkladá do 24. mája, informovala agentúra AP.



Netanjahu (70) čelí obvineniam z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva v troch rôznych kauzách. Bolo to po prvý raz, čo úradujúceho izraelského premiéra obžalovali z trestného činu.



Netanjahu akékoľvek previnenie odmieta a hovorí o "hone na bosorky", ktorý zasahuje jeho i jeho rodinu.



K obžalobe izraelského premiéra došlo uprostred vážnej politickej krízy v krajine. Predchádzajúce dvoje voľby sa skončili patom medzi pravicovým Netanjahuom a jeho politickým rivalom, centristom Bennym Gancom.