Izrael pre šírenie omikronu uzavrie svoje hranice pre cudzincov

Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Izrael pre šírenie nového variantu koronavírusu omikron na dva týždne uzavrie svoje hranice pre všetkých cudzincov. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.



Izraelský premiér Naftali Bennet vo vyhlásení uviedol, že zákaz bude v platnosti 14 dní. Úrady sú presvedčené, že za ten čas bude k dispozícii viac informácii o účinnosti vakcín proti tomuto variantu.



Opatrenie o uzavretí hraníc vstúpi do platnosti o polnoci z nedele na pondelok. Izraelčania vracajúci sa na územie krajiny - vrátane zaočkovaných - budú musieť absolvovať karanténu.



Izrael už v piatok zakázal príchody cudzincov z väčšiny afrických krajín, píše Reuters.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zaradila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, medzi "varianty vyvolávajúce znepokojenie", kam patria aj varianty alfa, beta, gama a delta. Nie je vylúčené, že omikron môže byť infekčnejší ako v súčasnosti celosvetovo rozšírený variant delta.



WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.



S cieľom obmedziť šírenie nového variantu koronavírusu členské krajiny Európskej únie sa dohodli na okamžitom zavedení obmedzení na všetky druhy dopravy zo siedmich krajín z južnej časti Afriky vrátane JAR a Namíbie. Podobné opatrenia prijali aj ďalšie krajiny sveta.