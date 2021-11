Izrael pre šírenie variantu omikron opäť zavedie monitoring pohybu

Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Izraelská vláda sa v nedeľu za účelom zabrániť šíreniu novoobjaveného koronavírusového variantu omikron rozhodla opätovne zaviesť kontroverzné monitorovanie pohybu nakazených a ich kontaktov, a to prostredníctvom lokalizácie mobilných telefónov. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Izraelský parlament schválil, že tamojšia bezpečnostná služba Šin Bet bude mať povolené kybernetické monitorovanie ľudí infikovaných variantom omikron. "Cieľom operácie je lokalizovať infikovaných ľudí a zabrániť, aby nakazili ďalších," povedal izraelský premiér Naftali Bennet. Toto opatrenie bude zatiaľ v platnosti do 2. decembra, píše DPA.



Monitorovanie pohybu ľudí infikovaných koronavírusom a ich kontaktov zaviedli v Izraeli už v skorších fázach pandémie, no tento projekt pre kritiku verejnosti a obavy zo zneužitia osobných údajov prerušili.



Izrael pre šírenie koronavírusového variantu omikron na dva týždne uzavrie svoje hranice pre všetkých cudzincov. Izraelský premiér Naftali Bennet vo vyhlásení uviedol, že zákaz bude v platnosti 14 dní. Opatrenie o uzavretí hraníc vstúpi do platnosti o polnoci z nedele na pondelok. Izraelčania vracajúci sa na územie krajiny - vrátane zaočkovaných - budú musieť absolvovať povinnú karanténu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta. WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.



Podobné opatrenia týkajúce sa zavedenia obmedzení na všetky druhy dopravy z niektorých krajín z južnej časti Afriky prijali aj ďalšie krajiny sveta.