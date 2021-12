Izrael pre variant omikron predĺžil cestovné obmedzenia pre turistov

Jeruzalem 10. decembra (TASR) – Izraelská vláda vo štvrtok rozhodla, že o desať dní predĺži zákaz vstupu pre cudzincov. Cieľom tohto opatrenia je zastaviť nárast prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron. Informovali o tom v piatok agentúry AP a DPA.



Vo vyhlásení, ktoré zverejnili izraelský premiér Naftali Bennett a minister zdravotníctva Nican Horovic, sa uvádza, že obmedzenia pre cestujúcich prichádzajúcich na Medzinárodné letisko Bena Guriona potrvajú najmenej do 22. decembra. Pôvodne mala platnosť tohto nariadenia vypršať v noci z nedele na pondelok.



Aktuálne musia všetci Izraelčania vrátane zaočkovaných, ktorí sa vracajú zo zahraničia, zostať v karanténe minimálne tri dní, a to až dovtedy, kým nedostanú negatívny výsledok PCR testu. Občania prichádzajúci z vysoko rizikových krajín musia podstúpiť karanténu v hoteli určenom vládou - takisto až do obdržania negatívneho výsledku testu.



Ďalšie protipandemické obmedzenia môžu byť prijaté v najbližších dňoch, dodala vláda.



V Izraeli doteraz zaznamenali 21 prípadov nákazy variantom omikron, ktorý sa vyznačuje veľkým počtom mutácií.



Od začiatku pandémie zomrelo na následky covidu v Izraeli 8210 ľudí. Viac ako 6,3 milióna osôb dostalo najmenej jednu dávku vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a vyše štyri milióny Izraelčanov je zaočkovaných i treťou, posilňujúcou dávkou.