< sekcia Zahraničie
Izrael pre verejnosť uzavrel posvätné miesta v Starom meste Jeruzalema
Po rozpútaní vojny izraelské úrady z bezpečnostných dôvodov zakázali vstup do Starého mesta všetkým osobám s výnimkou miestnych obyvateľov a majiteľov obchodov.
Autor TASR
Jeruzalem 5. marca (TASR) - Všetky posvätné miesta v Izraelom okupovanej východnej časti Jeruzalema zostanú až do konca tohto týždňa z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť zatvorené. Vo štvrtok, v šiesty deň vojny na Blízkom východe, to oznámila izraelská polícia, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„V záujme ochrany verejnej bezpečnosti a ľudských životov zostanú všetky sväté miesta v Starom Meste – vrátane Múru nárekov, mešity al-Aksá, komplexu Chrámovej hory a Chrámu Božieho hrobu – zatvorené a vstup nebude povolený návštevníkom žiadneho vierovyznania,“ uvádza sa vo vyhlásení polície.
Staré Mesto sa nachádza vo východnom Jeruzaleme, ktorý Izrael obsadil v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo doteraz neuznalo.
Izraelská polícia rozhodla o uzavretí posvätných miest pre verejnosť v čase, keď moslimovia slávia svoj pôstny mesiac ramadán a deň pred tradičnými piatkovými modlitbami moslimov v mešite al-Aksá.
Situácia na Blízkom východe eskalovala v sobotu 28. februára, keď Izrael a USA spustili útoky na Irán, ktorý v odvete útočí na Izrael a americké záujmy v krajinách Perzského zálivu. Odvetné iránske raketové útoky doteraz v Izraeli zabili desať ľudí.
Po rozpútaní vojny izraelské úrady z bezpečnostných dôvodov zakázali vstup do Starého mesta všetkým osobám s výnimkou miestnych obyvateľov a majiteľov obchodov.
Velenie izraelskej obrany od štvrtka poludnia zmiernilo niektoré obmedzenia súvisiace s vojnou: povolilo obmedzené verejné aktivity a zhromaždenia do 50 ľudí, pokiaľ sa konajú v blízkosti krytov civilnej obrany. Armáda povolila návrat na pracoviská, ak sú v ich blízkosti kryty. Školy a iné vzdelávacie inštitúcie zostávajú zatvorené.
„V záujme ochrany verejnej bezpečnosti a ľudských životov zostanú všetky sväté miesta v Starom Meste – vrátane Múru nárekov, mešity al-Aksá, komplexu Chrámovej hory a Chrámu Božieho hrobu – zatvorené a vstup nebude povolený návštevníkom žiadneho vierovyznania,“ uvádza sa vo vyhlásení polície.
Staré Mesto sa nachádza vo východnom Jeruzaleme, ktorý Izrael obsadil v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo doteraz neuznalo.
Izraelská polícia rozhodla o uzavretí posvätných miest pre verejnosť v čase, keď moslimovia slávia svoj pôstny mesiac ramadán a deň pred tradičnými piatkovými modlitbami moslimov v mešite al-Aksá.
Situácia na Blízkom východe eskalovala v sobotu 28. februára, keď Izrael a USA spustili útoky na Irán, ktorý v odvete útočí na Izrael a americké záujmy v krajinách Perzského zálivu. Odvetné iránske raketové útoky doteraz v Izraeli zabili desať ľudí.
Po rozpútaní vojny izraelské úrady z bezpečnostných dôvodov zakázali vstup do Starého mesta všetkým osobám s výnimkou miestnych obyvateľov a majiteľov obchodov.
Velenie izraelskej obrany od štvrtka poludnia zmiernilo niektoré obmedzenia súvisiace s vojnou: povolilo obmedzené verejné aktivity a zhromaždenia do 50 ľudí, pokiaľ sa konajú v blízkosti krytov civilnej obrany. Armáda povolila návrat na pracoviská, ak sú v ich blízkosti kryty. Školy a iné vzdelávacie inštitúcie zostávajú zatvorené.