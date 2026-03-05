Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Zahraničie

Izrael pre verejnosť uzavrel posvätné miesta v Starom meste Jeruzalema

.
Izraelské bezpečnostné sily kontrolujú poškodenú cestu po tom, čo raketa vypálená z Iránu zasiahla Jeruzalem. Foto: TASR/AP

Po rozpútaní vojny izraelské úrady z bezpečnostných dôvodov zakázali vstup do Starého mesta všetkým osobám s výnimkou miestnych obyvateľov a majiteľov obchodov.

Autor TASR
Jeruzalem 5. marca (TASR) - Všetky posvätné miesta v Izraelom okupovanej východnej časti Jeruzalema zostanú až do konca tohto týždňa z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť zatvorené. Vo štvrtok, v šiesty deň vojny na Blízkom východe, to oznámila izraelská polícia, informovala agentúra AFP, píše TASR.

„V záujme ochrany verejnej bezpečnosti a ľudských životov zostanú všetky sväté miesta v Starom Meste – vrátane Múru nárekov, mešity al-Aksá, komplexu Chrámovej hory a Chrámu Božieho hrobu – zatvorené a vstup nebude povolený návštevníkom žiadneho vierovyznania,“ uvádza sa vo vyhlásení polície.

Staré Mesto sa nachádza vo východnom Jeruzaleme, ktorý Izrael obsadil v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo doteraz neuznalo.

Izraelská polícia rozhodla o uzavretí posvätných miest pre verejnosť v čase, keď moslimovia slávia svoj pôstny mesiac ramadán a deň pred tradičnými piatkovými modlitbami moslimov v mešite al-Aksá.

Situácia na Blízkom východe eskalovala v sobotu 28. februára, keď Izrael a USA spustili útoky na Irán, ktorý v odvete útočí na Izrael a americké záujmy v krajinách Perzského zálivu. Odvetné iránske raketové útoky doteraz v Izraeli zabili desať ľudí.

Po rozpútaní vojny izraelské úrady z bezpečnostných dôvodov zakázali vstup do Starého mesta všetkým osobám s výnimkou miestnych obyvateľov a majiteľov obchodov.

Velenie izraelskej obrany od štvrtka poludnia zmiernilo niektoré obmedzenia súvisiace s vojnou: povolilo obmedzené verejné aktivity a zhromaždenia do 50 ľudí, pokiaľ sa konajú v blízkosti krytov civilnej obrany. Armáda povolila návrat na pracoviská, ak sú v ich blízkosti kryty. Školy a iné vzdelávacie inštitúcie zostávajú zatvorené.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme