Izrael pre vojnu na Ukrajine oznámil zmenu utečeneckej politiky

Ukrajinská utečenkyňa utekajúca pred vojenským konfliktom na Ukrajine drží dieťa na železničnej stanici na poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode Przemysl na hraniciach s Poľskom 9. marca 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke z 9. marca poľský vojak nesie dieťa na hraničnom priechode v poľskej Medyke. Utečenci z Ukrajiny odtiaľ nastupujú do vlaku smerujúceho do Krakova. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 14. marca (TASR) - Izraelská ministerka vnútra Ajelet Šakedová oznámila zmenu utečeneckej politiky: ukrajinskí utečenci, ktorí majú príbuzných v Izraeli, budú môcť vstúpiť do krajiny bez obmedzení a kvót. Okrem toho Izrael prijme ďalších 5000 utečencov z Ukrajiny nežidovského pôvodu, informovala agentúra DPA.K tejto zmene došlo v čase rastúcej kritiky vládnej utečeneckej politiky zo strany vlády aj mimo nej.Časť politikov, medzi nimi aj minister financií Avigdor Lieberman, sa vyslovovali za za neobmedzené prijímanie ukrajinských utečencov, kým je na Ukrajine vojna, informoval spravodajský server news.israelinfo.co.il.Izrael očakáva v najbližších mesiacoch približne 100.000 ľudí z Ukrajiny, ktorí majú židovský pôvod alebo majú židovských príbuzných a majú nárok imigrovať.Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine stúpol záujem o emigráciu do Izraela aj v Rusku, kde podľa izraelských úradov žije asi pol milióna ľudí s nárokom na vysťahovanie do Izraela.Podľa izraelského zákona o návrate môže byť občianstvo automaticky udelené každému, kto má aspoň jedného židovského prarodiča.Izraelský imigračný úrad v pondelok oznámil, že od začiatku ruskej invázie prišlo z Ukrajiny do Izraela 8555 osôb. Kritériá na trvalé prisťahovanie spĺňa približne 2500 z nich.Izraelské médiá informovali, že už pred vojnou na Ukrajine sa v Izraeli zdržiavalo asi 20.000 Ukrajincov – buď nelegálne alebo ako turisti.Izrael krátko po ruskej invázii oznámil, že povolí vstup najviac 5000 ukrajinským utečencom, ktorí nemajú nárok na imigráciu, – za čo sa stala vláda terčom kritiky, ale ministerka vnútra v nedeľu potvrdila, že táto hranica sa nezmení.V čase, keď vypukla vojna, žilo na Ukrajine asi 40.000 Židov. Celkový počet tých, ktorí sa mohli z Ukrajiny do Izraela prisťahovať kvôli svojim židovským príbuzným, je okolo 200.000, uviedla Židovská agentúra pre Izrael (JAFI), nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu židovského prisťahovalectva.Vysokopostavený predstaviteľ izraelskej vlády uviedol v nedeľu pre denník The Times of Israel (ToI), že v reakcii na rastúci počet žiadostí o imigráciu od ukrajinských utečencov židovského pôvodu sa vláda rozhodla zmierniť vstupné požiadavky s cieľom umožniť vstup do Izraela bez okamžitého udelenia občianstva.Nový systém, nazvaný Zelená ulička, umožní takmer každému utečencovi, ktorý môže odôvodnene tvrdiť, že má nárok na izraelské občianstvo, vstúpiť na územie židovského štátu bez toho, aby dostal imigračné víza. V Izraeli následne finalizujú imigračný proces, aby na základe toho bolo možné získať občianstvo, vysvetlila pre ToI Neta Briskinová-Pelegová, šéfka vládnej organizácie Nativ.Organizácia Nativ bola založená v 50. rokoch 20. storočia na uľahčenie kontaktu medzi sovietskymi Židmi a Izraelom. V súčasnosti pomáha občanom krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí majú nárok na izraelské občianstvo, emigrovať do Izraela.