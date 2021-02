Izrael predĺžil lockdown o minimálne päť dní

Jeruzalem 1. februára (TASR) - Izraelská vláda schválila predĺženie celoštátneho lockdownu o minimálne päť dní, teda do 5. februára. Po zasadnutí vlády to v pondelok skoro ráno oznámila kancelária premiéra Benjamina Netanjahua, informuje agentúra AP.



Minimálne do piatka zostanú v platnosti pred zhruba mesiacom zavedené prísne obmedzenia, v súlade s ktorými sú zatvorené všetky prevádzky ponúkajúce iné než nevyhnutný tovar a služby aj väčšina škôl. Zákaz takmer všetkých medzinárodných letov ostane v platnosti prinajmenšom ešte ďalší týždeň.



Vládny kabinet sa má opäť zísť v stredu, aby rozhodol o prípadnom ďalšom predĺžení reštrikcií.



Izrael začal koncom decembra s vakcinačnou kampaňou, v rámci ktorej za mesiac zaočkoval proti novému koronavírusu vyše tretinu svojich obyvateľov. Očkovanie však dosiaľ malo len malý dosah na zvládnutie koronavírusu, ktorý sa v krajine rýchlo šíri vďaka svojim novým nákazlivejším variantom, ale aj kvôli porušovaniu epidemiologických obmedzení.



V nedeľu sa tisíce ultraortodoxných židov zúčastnili v Jeruzaleme na dvoch pohreboch, čím porušili zákaz veľkých verejných zhromaždení. Ich konanie vyvolalo aj hnev verejnosti, politikov či majiteľov podnikov, ktorí v dôsledku reštrikcií prichádzajú o tržby a obživu.



V Izraeli s približne 9,3 milióna obyvateľmi momentálne pribúda v priemere 6000 nových prípadov nákazy denne. Krajina má tak aktuálne jednu z najvyšších mier infekčnosti na svete. Dosiaľ tam zaznamenali už vyše 640.000 prípadov nákazy a takmer 4800 súvisiacich úmrtí. V Izraeli v súčasnosti platí v poradí už tretí lockdown.