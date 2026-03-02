< sekcia Zahraničie
Izrael predĺžil uzavretie škôl a pracovísk až do soboty večera
Agentúra DPA v pondelok informovala, že v dôsledku útokov Izraela a Spojených štátov sa Irán rozhodol uzatvoriť školy všetkých stupňov až do 21. marca.
Autor TASR
Jeruzalem 2. marca (TASR) - Izraelská armáda (IDF) oznámila, že predlžuje uzavretie vzdelávacích zariadení a pracovísk do soboty 7. marca do 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ) pre pokračujúce útoky na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Veliteľstvo domáceho frontu (izraelskej armády, IDF) aktualizovalo obranné pokyny do soboty 7. marca 2026 do 20.00 hodiny,“ uviedla armáda a predĺžila tak pôvodné uzavretie škôl a pracovísk, ktoré malo platiť do stredy večera.
„IDF zdôrazňuje, že v súlade s týmito pokynmi zostávajú všetky zhromaždenia, vzdelávacie aktivity a pracoviská s výnimkou základných sektorov, zakázané,“ uvádza sa v pondelkovom vyhlásení armády.
