Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Zahraničie

Izrael predĺžil uzavretie škôl a pracovísk až do soboty večera

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Agentúra DPA v pondelok informovala, že v dôsledku útokov Izraela a Spojených štátov sa Irán rozhodol uzatvoriť školy všetkých stupňov až do 21. marca.

Autor TASR
Jeruzalem 2. marca (TASR) - Izraelská armáda (IDF) oznámila, že predlžuje uzavretie vzdelávacích zariadení a pracovísk do soboty 7. marca do 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ) pre pokračujúce útoky na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Veliteľstvo domáceho frontu (izraelskej armády, IDF) aktualizovalo obranné pokyny do soboty 7. marca 2026 do 20.00 hodiny,“ uviedla armáda a predĺžila tak pôvodné uzavretie škôl a pracovísk, ktoré malo platiť do stredy večera.

„IDF zdôrazňuje, že v súlade s týmito pokynmi zostávajú všetky zhromaždenia, vzdelávacie aktivity a pracoviská s výnimkou základných sektorov, zakázané,“ uvádza sa v pondelkovom vyhlásení armády.

Agentúra DPA v pondelok informovala, že v dôsledku útokov Izraela a Spojených štátov sa Irán rozhodol uzatvoriť školy všetkých stupňov až do 21. marca. Iránska tlačová agentúra Tasním potvrdila, že výučba sa bude konať online.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027