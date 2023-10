Predseda Jad va-šem kritizoval veľvyslanca za Dávidovu hviezdu

Jeruzalem 31. októbra (TASR) - Predseda izraelského pamätníka obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem Dani Dajan kritizoval izraelského veľvyslanca pri OSN za to, že si v pondelok počas príhovoru na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) pripol na sako žltú Dávidovu hviezdu. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AP.



Takéto konanie podľa Dajana znevažuje obete holokaustu i izraelský štát. "Žltá nášivka symbolizuje bezradnosť Židov v čase, keď boli vydaní na milosť iným," uviedol Dajan na sociálnej sieti X.



"Dnes máme nezávislý štát a silnú armádu. Sme pánmi svojho vlastného osudu. Dnes si pripíname na svoje chlopne modro-bielu vlajku (Izraela), a nie žltú nášivku," dodal.



Nacisti nútili Židov nosiť žlté nášivky v tvare Dávidovej hviezdy počas holokaustu, pripomína AP.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan spôsobil v pondelok rozruch, keď si počas mimoriadneho zasadania BR OSN v New Yorku venovaného vojne Izraela proti militantom z hnutia Hamas pripol takúto nášivku s nápisom "Nikdy viac" na chlopňu svojho saka. Erdan pritom uviedol, že túto nášivku bude nosiť, kým BR OSN neodsúdi krvavý útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra.



Počas útoku Hamasu zahynulo v Izraeli vyše 1400 ľudí a približne 240 ich militanti uniesli do pásma Gazy. Izrael na to reaguje odvetnými útokmi, ktoré si podľa úradov v Gaze vyžiadali už vyše 8500 obetí.