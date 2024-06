Izrael preferuje diplomaciu v konflikte s Hizballáhom, tvrdí poradca

Jeruzalem 25. júna (TASR) - Izrael sa v nasledujúcich týždňoch pokúsi vyriešiť konflikt s libanonským militantným hnutím Hizballáh, pričom preferuje diplomatické riešenie. Povedal to v utorok izraelský poradca pre národnú bezpečnosť Cachi Hanegbi, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Izrael rokuje s americkými predstaviteľmi o možnosti, že by očakávané ukončenie intenzívnych vojenských operácií Izraela v Pásme Gazy mohlo umožniť dosiahnutie dohody s Hizballáhom, uviedol Hanegbi.



Iránom podporovaný Hizballáh začal útočiť zo severu na Izrael krátko po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra na Izrael, v dôsledku ktorého vypukla vojna v Gaze. Pre ostreľovanie na severnej hranice Izraela s Libanonom boli evakuované tisíce ľudí na oboch stranách hranice. Cezhraničné prestrelky pritom v posledných týždňoch eskalovali, čo vedie k obavám zo vzniku väčšieho konfliktu.



"My a Američania veríme, že nasledujúce týždne venujeme snahe o dosiahnutie dohody," povedal Hanegbi na konferencii v Herzlija.



"Ak nedosiahneme dohodu prostredníctvom diplomatických prostriedkov, každý rozumie tomu, že bude potrebné dohodu dosiahnuť inými prostriedkami. Nateraz preferujeme sústredenie na diplomatickú kampaň," uviedol poradca.



Hanegbi tiež povedal, že Izrael rokuje s Washingtonom o možnej spoločnej snahe Spojených štátov a európskych a arabských krajín nájsť náhradu za vládu Hamasu v Pásme Gazy.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok počas stretnutia s izraelským ministrom obrany Joavom Galantom zdôraznil, že je dôležité vyhýbať sa ďalšiemu stupňovaniu konfliktu s Libanonom a dosiahnuť diplomatické uznesenie.