Izrael prekročil všetky červené čiary, tvrdí vodca Hizballáhu

Bejrút 19. septembra (TASR) — Za "vyhlásenie vojny" označil vo štvrtok vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh koordinované výbuchy komunikačných zariadení používaných touto šiitskou organizáciou v uplynulých dvoch dňoch, ktoré si vyžiadali najmenej 37 mŕtvych a okolo 3000 zranených a o ktorých sa predpokladá, že je za nimi Izrael. TASR o tom informuje s odvolaním sa na svetové agentúry.



"Niet pochýb o tom, že sme boli vystavení veľkému bezpečnostnému a humanitárnemu úderu, ktorý nemá obdobu v dejinách nášho odporu a možno ani v dejinách konfliktu s týmto nepriateľom," povedal Nasralláh v televíznom prejave vysielanom z neznámeho miesta.



Nepriateľ podľa neho "prekročil všetky hranice a červené čiary", pretože výbuchy nastali v nemocniciach, lekárňach, na trhoch, v obchodoch, v domoch či v autách, ale aj na uliciach, kde bolo veľa civilistov vrátane žien a detí.



"Počas dvoch dní chcel nepriateľ zakaždým v jednom okamihu zabiť viac než 5000 ľudí, a to bez akýchkoľvek ohľadov," povedal Nasralláh. V mene mŕtvych a zranených zdôraznil, že ani po týchto útokoch sa "libanonský front nezastaví, kým sa nezastaví agresia v Pásme Gazy".



Výbuchy, ktoré zasiahli Libanon v utorok a stredu, boli podľa Nasralláha "veľkou teroristickou operáciou, aktom genocídy a masakrom rovnajúcim sa vyhláseniu vojny". Vodca Hizballáhu vyhlásil, že Izrael čaká "tvrdá odplata a spravodlivý trest" tam, kde to očakáva, i tam, kde to nečaká.



K výbuchom došlo v rôznych častiach Libanonu, pričom v prvej vlne išlo o pejdžre a v druhej o vysielačky používané príslušníkmi Hizballáhu. Pri prvej sérii výbuchov prišlo podľa libanonského ministerstva zdravotníctva o život 12 ľudí, pri druhej 25. Medzi obeťami je aj 20 členov Hizballáhu.



Nasralláh naznačil, že počet zabitých a zranených mohol byť vyšší, pretože niektoré pejdžre neboli rozdané a iné sa v čase výbuchov nenachádzali v blízkosti členov Hizballáhu. Oznámil tiež, že Hizballáh preverí spoločnosti zapojené do výroby a predaja pejdžrov, ako aj spôsob ich distribúcie.



Počas Nasralláhovho prejavu prelietavali nad libanonským hlavným mestom Bejrút izraelské bojové lietadlá. Spôsobili sonické tresky pripomínajúce výbuchy bômb, ktoré medzi obyvateľmi vyvolali paniku.