Izrael prenikol hlbšie do pásma Gazy, prerušiť operáciu nemieni

Gaza 31. októbra (TASR) - Izraelskí vojaci v utorok prenikli hlbšie do pásma Gazy, tankami a obrnenými buldozérmi prenikli cez trosky budov. Ide o súčasť postupu voči militantom z hnutia Hamas, ktorí 7. októbra spustili rozsiahle útoky na Izrael. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Videá zhotovené armádou zachytávajú vojakov, ako postupujú cez krajinu zničenú v dôsledku izraelského bombardovania. Armáda sa tiež usiluje oslobodiť rukojemníkov, ktorých Hamas uniesol do pásma Gazy.



Izrael predtým uviedol, že počas uplynulej štvrtej noci pozemnej operácie v pásme Gazy zasiahol 300 cieľov, čeliac paľbe z automatických a protitankových zbraní Hamasu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmieta stupňujúce sa požiadavky medzinárodného spoločenstva na prímerie, píše AFP.



Zastavením vojenských operácií by sa Izrael podľa jeho slov vzdal palestínskej militantnej skupine Hamas, ktorá je zodpovedná za útoky na izraelské domovy, farmy a dediny. Izraelské úrady uvádzajú, že počas útokov Hamasu prišlo o život približne 1400 ľudí a ďalších 240 zajatcov odvliekli do Gazy.



Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy v utorok hlásilo najmenej 8525 obetí od začiatku konfliktu vrátane najmenej 3542 detí a 2187 žien.