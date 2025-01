Izrael: Prepustené rukojemníčky sú v stabilizovanom stave

Jeruzalem 20. januára (TASR) - Prvé tri rukojemníčky, ktoré v nedeľu zo zajatia v Pásme Gazy prepustilo palestínske hnutie Hamas, sú podľa ošetrujúcich lekárov v stabilizovanom stave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a denníka Times of Israel.



Prepustenú 31-ročnú Doronu Steinbrecherovú, 28-ročnú Emily Damariovú a 24-ročnú Romi Gonenovú hospitalizovali ihneď po tom, ako si ich v Pásme Gazy od predstaviteľov Hamasu prevzali pracovníci Červeného kríža. V zajatí strávili 15 mesiacov od 7. októbra 2023.



"Dokončenie všetkých potrebných vyšetrení potrvá ešte niekoľko dní," vyhlásil Sefi Mendelovič, zástupca generálneho riaditeľa zdravotného strediska Šeba neďaleko Tel Avivu, kam ich previezli. Ich zdravotný stav je podľa neho stabilizovaný a sú mimo ohrozenia života.



Damariová má izraelsko-britské občianstvo a bezprostredne po prepustení na sociálnej sieti Instagram napísala: "Vrátila som sa k svojmu milovanému životu. Som najšťastnejšia osoba na svete," citoval ju denník Times of Israel.



Jej matka uviedla, že dcéra je v omnoho lepšom zdravotnom stave ako očakávala. V deň únosu 7. októbra 2023 však prišla o dva prsty na ľavej ruke.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas vstúpila do platnosti v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ). Počas troch fáz umožní státisícom vysídlencov z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí prísun humanitárnej pomoci. Izraelské sily sa postupne stiahnu a v rámci prvej fázy po prepustení unesených rukojemníkov Izrael prepustí množstvo väznených Palestínčanov.



Výmenou za prvé tri prepustené rukojemníčky Izrael oslobodil 90 palestínskych väzňov. V zajatí Hamasu zostáva 94 izraelských rukojemníkov.