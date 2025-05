Alexander, ktorého Hamas prepustil, sa nestretne v Katare s Trumpom

Tel Aviv 13. mája (TASR) - Prepustený izraelsko-americký občan Edan Alexander, ktorého od 7. októbra 2023 zadržiavalo palestínske militantné hnutie Hamas, neodcestuje do Kataru a nestretne sa tam s Donaldom Trumpom. V utorok to uviedla izraelská organizácia Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných, TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



„Rodina Alexandrovcov potvrdila, že Edan nepoletí do Kataru,“ uvádza vyhlásenie fóra. „Rodina je však naďalej v nepretržitom kontakte s Trumpovou administratívou,“ priblížilo.



Niekoľko izraelských médií pred pondelňajším prepustením Alexandra uviedlo, že po prepustení zrejme odcestuje do Kataru, aby sa stretol s Trumpom. Šéf Bieleho domu je tento týždeň na svojej prvej zahraničnej ceste na Blízkom východe o nástupu do úradu v januári tohto roka.



Izraelský vysielateľ Channel 12 s odvolaním sa na vyjadrenie rodiny informoval, že 21-ročný muž potrebuje pokoj a ticho, no mohol by sa s Trumpom v utorok spojiť telefonicky. Stretnúť sa môžu inokedy.



Alexander je údajne v dobrom stave. Hamas ho zadržiaval od útoku na Izrael 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy. V súčasnosti je ošetrovaný v nemocnici.



Prepustenie izraelsko-amerického občana je vnímané ako gesto dobrej vôle voči Spojeným štátom. Hamas dúfa, že to podnieti prezidenta USA k vytvoreniu tlaku na izraelskú vládu, aby uzavrela dohodu zabezpečujúcu koniec vojny v Pásme Gazy.



Predpokladá sa, že Alexander je posledným živým rukojemníkom v Gaze s americkým občianstvom.