Izrael prepustí dvoch Jordáncov zadržiavaných dva mesiace

Ammán 4. novembra (TASR) - Izraelské úrady prepustia tento týždeň dvoch jordánskych občanov, ktorých zadržiavali viac ako dva mesiace. Informoval o tom v pondelok jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí.



Na Twitteri uviedol, že Hiba al-Labadíová a Abdul Rahmán Mírí sa vrátia do Jordánska "pred koncom tohto týždňa". Nešpecifikoval, kedy presne by k tomu malo dôjsť. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí sa odmietlo k tejto záležitosti vyjadriť.



Izraelské úrady zatkli Labadíovú 20. augusta a Mírího 2. septembra. Sú v administratívnej väzbe, ktorá umožňuje zadržiavať osoby bez vznesenia obvinení, ak sú podozriví zo spáchania trestných činov týkajúcich sa bezpečnosti.



Minulý týždeň Jordánsko stiahlo svojho veľvyslanca z Izraela na protest proti zadržiavaniu týchto osôb. To ešte viac zvýšilo napätie medzi týmito dvoma susednými krajinami, ktoré podpísali pred 25 rokmi mierovú zmluvu.



Labadíovú minulý týždeň hospitalizovali v dôsledku zhoršujúceho sa zdravotného stavu po viac ako mesiac trvajúcej protestnej hladovke, pripomína agentúra AP.