Izrael prepustil 30 palestínskych väzňov

Gaza/Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Izrael v utorok prepustil 30 palestínskych väzňov v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas. Do Izraela medzičasom prišlo 12 rukojemníkov, ktorých predtým prepustili militanti zo zajatia v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda potvrdila, že rukojemníci – desať Izraelčanov a dvaja občania Thajska – sú už na izraelskom území. Ide o piatu skupinu rukojemníkov, ktorých Hamas pustil na slobodu od piatka, keď začalo platiť prímerie sprostredkované Katarom. To sa malo skončiť v utorok ráno, strany sa však dohodli, že ho predĺžia o ďalšie dva dni.



Izrael výmenou za zajatcov v utorok večer prepustil zo svojich väzníc 30 Palestínčanov – 15 žien a 15 mužov.



Hamas dosiaľ prepustil 81 ľudí rôznych národností, ktorých uniesol počas útoku na Izrael zo 7. októbra. Celkovo pred prímerím držal približne 240 rukojemníkov.