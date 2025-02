Izrael prepustil 596 palestínskych väzňov

Ramalláh 27. februára (TASR) - Izrael vo štvrtok prepustil 596 palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach na svojom území. Stalo sa tak v rámci výmeny za telá štyroch izraelských rukojemníkov, ktorí neprežili väznenie v palestínskom Pásme Gazy. Na slobodu by sa malo ešte dostať aj 46 žien a maloletých. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Pokiaľ ide o ženy a maloletých, sú to osoby zadržané po 7. októbri 2023, keď palestínske komandá podnikli vpád na juh Izraela a terorizovali a vraždili tam miestne obyvateľstvo, pričom vyše 250 ľudí zavliekli ako rukojemníkov do Pásma Gazy.



Izraelu boli vo štvrtok vydané telá štyroch mužov zavlečených do Pásma Gazy. Izraelské úrady ich po prevzatí od Červeného kríža postupne oficiálne identifikovali.



Denník The Times of Israel (TOI) doplnil, že ich identifikáciou Izrael prijal všetkých 33 rukojemníkov, ktorí mali byť odovzdaní v prvej fáze dohody o prímerí. Dvadsaťpäť sa ich vrátilo živých, zatiaľ čo osem bolo mŕtvych.



Akékoľvek prepustenie ďalších rukojemníkov bude závisieť od dosiahnutia ďalších dohôd s palestínskym radikálnym hnutím Hamas, či už po vstupe do druhej fázy dohody, alebo predĺžení tej súčasnej, konštatoval TOI.