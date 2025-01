Izrael prepustil 90 palestínskych väzňov výmenou za troch rukojemníkov

Gaza 20. januára (TASR) - Izrael v pondelok prepustil 90 palestínskych väzňov v rámci prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v nedeľu a zahŕňalo aj prepustenie troch izraelských rukojemníkov. Palestínski väzni dorazili v dvoch autobusoch na Západný breh Jordánu, kde ich privítali stovky radujúcich sa ľudí. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.



Niektorí z davu vyliezli na autobus a na jeho streche rozvinuli zástavu militantného hnutia Hamas. Vzápätí sa k ním pripojili ďalší, ktorí mávali zástavami hnutia Fatah, ďalších palestínskych organizácií, ako aj vlajkami Palestíny.



Reportéri odfotili v interiéri autobusu niekoľko prepustených väzenkýň, ktoré zdravili dav zdvihnutými ukazovákmi a prostredníkmi v tvare písmena V na znak víťazstva.



Izraelská väzenská služba potvrdila, že prepustila prvých palestínskych väzňov v rámci prímeria. "Všetci teroristi z väznice Ofer a jeruzalemského záchytného strediska boli prepustení," uviedol jej hovorca v nedeľu.



Tisíce ľudí sa zároveň zhromaždilo v Tel Avive a na veľkých obrazovkách sledovali návrat troch izraelských rukojemníčok, ktoré prepustilo hnutie Hamas: 28-ročnú Emily Damariovú, 24-ročnú Romi Gonenovú a 31-ročnú Doron Steinbrecherovú.



Mladé ženy sa po návrate do vlasti objali s rodinnými príslušníkmi a plakali od radosti. Damariová, ktorá pri októbrovom útoku Hamasu prišla o dva prsty, na fotkách triumfálne dvíha ruku v obväze.



"Objíma Vás celý národ," odkázal ženám izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



V rámci uzavretej dohody Israel prisľúbil prepustiť 737 väzňov výmenou za 33 izraelských rukojemníkov.



Stav prepustených izraelských rukojemníčok je stabilný





Tri izraelské rukojemníčky, prepustené v prvý deň prímeria medzi Izraelom a palestínskymi militantmi z hnutia Hamas, sú stabilnom stave. Na tlačovej konferencii to v nedeľu večer uviedol riaditeľ Nemocnice Šeba v meste Ramat Gan ležiacom neďaleko Tel Avivu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na spravodajský portál Times of Israel.



"S radosťou vám oznamujem, že sú v stabilizovanom stave. To nám aj im umožňuje sústrediť sa na to, čo je momentálne najdôležitejšie – opätovné stretnutie s rodinami," povedal riaditeľ nemocnice Yael Frankel-Nir.



Dodal, že lekári budú pokračovať v monitorovaní stavu prepustených žien a bude trvať ešte niekoľko dní, kým dokončia všetky potrebné vyšetrenia.



Prepustené Izraelčanky - 31-ročná Doron Steinbrecherová, 28-ročná Emily Damariová, ktorá má aj britské občianstvo, a 24-ročná Romi Gonenová - boli v zajatí Hamasu 471 dní. Militanti ich v centre mesta Gaza odovzdali Červenému krížu. Pri hraniciach s Pásmom Gazy sa najprv stretli so svojimi matkami, potom ich vrtuľník prepravil do Nemocnice Šeba, kde sa zvítali s ďalšími rodinnými príslušníkmi.



Hamas podľa TOI zverejnil v nedeľu propagandistické video zachytávajúce prepustenie týchto rukojemníčok. Okrem iného zachytáva, ako zamaskovaní príslušníci Hamasu dávajú ženám „darčekové tašky“ a „certifikáty“. V taškách boli údajne fotografie zhotovené počas ich zajatia. Na záberoch je tiež vidieť, ako desiatky ozbrojencov Hamasu prepravujú rukojemníčky na miesto odovzdania na námestí v Gaze, kde sa zhromaždili stovky Palestínčanov.



Izrael medzičasom vydal zoznam palestínskych väzňov, ktorých v nedeľu prepustí výmenou za prepustenie troch Izraelčaniek. Zahŕňa 69 žien a 21 mužov z miest na okupovanom Západnom brehu Jordánu alebo vo Východnom Jeruzaleme.



S takmer trojhodinovým meškaním začala v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ) platiť dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy. Prvá fáza potrvá 42 dní a počas nej má byť prepustených 33 izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a 1904 Palestínčanov z izraelských väzníc. V krátkom čase má byť znovu otvorený hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy, výrazne sa zvýši prísun humanitárnej pomoci pre Palestínčanov a izraelská armáda by sa mala stiahnuť z husto obývaných oblastí Pásma Gazy.