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Izrael prepustil libanonského väzňa
Stalo sa tak prvýkrát od začiatku vojny s Hizballáhom.
Autor TASR
Bejrút 3. septembra (TASR) – Izrael vo štvrtok prepustil libanonského civilistu Málika Gházího, ktorý bol zadržiavaný v izraelskom väzení. Ide o prvé odovzdanie libanonského väzňa od vypuknutia poslednej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh pred šiestimi mesiacmi. S odvolaním sa na Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a libanonské bezpečnostné zdroje o tom informovala agentúra AP, píše TASR.
Gházího odovzdali libanonskej armáde prostredníctvom MVČK na hraničnom priechode v pobrežnom meste Nakúra na juhu Libanonu. Následne ho previezli do spravodajského úradu libanonskej armády v meste Súr, uviedla libanonská štátna tlačová agentúra NNA.
Izraelské médiá s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov informovali, že Izrael plánuje vo štvrtok prepustiť celkovo piatich libanonských väzňov ako „gesto dobrej vôle“ v rámci pokračujúcich rokovaní s Bejrútom. Ďalšie kolo rozhovorov je naplánované na koniec septembra v Ríme.
Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua potvrdil tieto medializované správy a dodal, že Izrael súhlasil s prepustením piatich libanonských osôb výmenou za nedávnu pomoc Bejrútu pri nájdení a vrátení telesných pozostatkov predstaviteľov židovskej komunity v Libanone.
V izraelských väzniciach sa podľa AP nachádzajú desiatky Libanončanov vrátane civilistov aj bojovníkov Hizballáhu zajatých počas bojov na juhu Libanonu.
Okolnosti zadržania Gházího nie sú známe, podľa libanonských zdrojov však nebol členom Hizballáhu.
K prepusteniu tohto väzňa došlo v čase, keď rokovania medzi Libanonom a Izraelom uviazli na mŕtvom bode. Obe krajiny v júni - za sprostredkovania Spojených štátov - podpísali rámcovú dohodu, podľa ktorej sa izraelské jednotky stiahnu z oblastí na juhu Libanonu výmenou za odzbrojenie Hizballáhu. Pri implementácii tejto dohody však zatiaľ nenastal výraznejší pokrok.
Hizballáh nie je účastníkom týchto rokovaní a opakovane vyhlásil, že sa nevzdá svojich zbraní nachádzajúcich sa severne od rieky Lítání. Izrael, naopak trvá na tom, že svoje jednotky nestiahne, pokiaľ nebude Hizballáh odzbrojený na celom území Libanonu.
Libanonská vláda sa zdráha pokúsiť sa o násilné odzbrojenie Hizballáhu, ktorý je okrem ozbrojeného hnutia aj významnou politickou silou a poskytovateľom sociálnych služieb so značnou podporou medzi šiitským obyvateľstvom. Mnohí sa obávajú, že prípadný ozbrojený konflikt medzi libanonskou armádou a Hizballáhom by mohol prerásť do ďalšej občianskej vojny.
Posledná vojna medzi Izraelom a Hizballáhom sa začala 2. marca, keď toto proiránske hnutie vypálilo rakety na Izrael, ktorý dva dni pred tým podnikol spolu s USA útok na Irán.
Gházího odovzdali libanonskej armáde prostredníctvom MVČK na hraničnom priechode v pobrežnom meste Nakúra na juhu Libanonu. Následne ho previezli do spravodajského úradu libanonskej armády v meste Súr, uviedla libanonská štátna tlačová agentúra NNA.
Izraelské médiá s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov informovali, že Izrael plánuje vo štvrtok prepustiť celkovo piatich libanonských väzňov ako „gesto dobrej vôle“ v rámci pokračujúcich rokovaní s Bejrútom. Ďalšie kolo rozhovorov je naplánované na koniec septembra v Ríme.
Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua potvrdil tieto medializované správy a dodal, že Izrael súhlasil s prepustením piatich libanonských osôb výmenou za nedávnu pomoc Bejrútu pri nájdení a vrátení telesných pozostatkov predstaviteľov židovskej komunity v Libanone.
V izraelských väzniciach sa podľa AP nachádzajú desiatky Libanončanov vrátane civilistov aj bojovníkov Hizballáhu zajatých počas bojov na juhu Libanonu.
Okolnosti zadržania Gházího nie sú známe, podľa libanonských zdrojov však nebol členom Hizballáhu.
K prepusteniu tohto väzňa došlo v čase, keď rokovania medzi Libanonom a Izraelom uviazli na mŕtvom bode. Obe krajiny v júni - za sprostredkovania Spojených štátov - podpísali rámcovú dohodu, podľa ktorej sa izraelské jednotky stiahnu z oblastí na juhu Libanonu výmenou za odzbrojenie Hizballáhu. Pri implementácii tejto dohody však zatiaľ nenastal výraznejší pokrok.
Hizballáh nie je účastníkom týchto rokovaní a opakovane vyhlásil, že sa nevzdá svojich zbraní nachádzajúcich sa severne od rieky Lítání. Izrael, naopak trvá na tom, že svoje jednotky nestiahne, pokiaľ nebude Hizballáh odzbrojený na celom území Libanonu.
Libanonská vláda sa zdráha pokúsiť sa o násilné odzbrojenie Hizballáhu, ktorý je okrem ozbrojeného hnutia aj významnou politickou silou a poskytovateľom sociálnych služieb so značnou podporou medzi šiitským obyvateľstvom. Mnohí sa obávajú, že prípadný ozbrojený konflikt medzi libanonskou armádou a Hizballáhom by mohol prerásť do ďalšej občianskej vojny.
Posledná vojna medzi Izraelom a Hizballáhom sa začala 2. marca, keď toto proiránske hnutie vypálilo rakety na Izrael, ktorý dva dni pred tým podnikol spolu s USA útok na Irán.