Izrael prepustil Palestínčana, u ktorého sa rozvinuli duševné poruchy

Jeruzalem 10. apríla (TASR) - Izrael vo štvrtok prepustil na slobodu 23-ročného Palestínčana, ktorý bol vo väzení od svojich 13 rokov na základe obvinenia z útoku nožom na dvoch Izraelčanov vo veku 13 a 20 rokov. K tomuto činu došlo v roku 2015 neďaleko židovskej osady Pisgat Zeev v okupovanom východnom Jeruzaleme. Táto udalosť svojho času vzbudila veľkú pozornosť medzi Izraelčanmi aj Palestínčanmi kvôli nízkemu veku útočníkov.



Ako s odvolaním sa na mladíkovho právnika vo štvrtok informovala agentúra AP, Ahmada Manasru prepustili na slobodu vo štvrtok po odpykaní si deväť a polročného trestu za pokus o vraždu.



Spolupáchateľom útoku bol aj Manasrov 15-ročný bratranec, ktorý bol po čine zastrelený, keď s nožom v ruke postupoval k polícii. Manasra sa pokúšal z miesta činu ujsť, ale zrazilo ho prenasledujúce auto, pričom utrpel vážne zranenia hlavy.



Keďže podľa izraelského zákona bol Manasra v roku 2015 ešte čase považovaný za neplnoletého, súdne konanie bolo odložené, kým dosiahol vek 14 rokov. Súd ho vtedy odsúdil na 12 rokov. Najvyšší súd mu v auguste 2017 znížil trest na deväť a pol roka.



Manasrov právnik opakovane žiadal, aby bol jeho mandant z väzenia prepustený skôr, a to kvôli zhoršujúcemu sa duševnému zdraviu. Vojenský súd však tieto žiadosti odmietal.



Manasrovo prepustenie roky žiadali aj palestínske ľudskoprávne skupiny a aktivisti, ktorí upozorňovali na to, že sa s ním v izraelskom väzení zle zaobchádza. Počas väznenia bola Mansarovi diagnostikovaná schizofrénia, psychóza a ťažká depresia.



Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International psychiatri uviedli, že jeho uväznenie ohrozilo jeho zdravie, no izraelská väzenská služba napriek tomu pokračovala v obnovovaní jeho samoväzby.