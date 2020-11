Izrael prepustil palestínskeho väzňa, ktorý 103 dní držal hladovku

Nábulus 26. novembra (TASR) - Izrael vo štvrtok prepustil palestínskeho väzňa, ktorý 103 dní držal hladovku na protest proti svojmu zadržaniu bez predchádzajúcej obžaloby. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na organizáciu združujúcu palestínskych väzňov.



Organizácia Palestinian Prisoners' Club (PPC) tiež informovala, že 49-ročný otec šiestich detí Mahír Achrás bol zatknutý pre údajné členstvo v skupine Palestínsky islamistický džihád, ktorú Izrael, Spojené štáty a EÚ označujú za teroristickú organizáciu.



Achrása zadržali v júli neďaleko mesta Nábulus a vzali do administratívnej väzby na základe nariadenia, ktoré umožňuje Izraelu držať vo väzbe údajných radikálnych bojovníkov bez vznesenia obžaloby.



Hladovku vyhlásil v snahe zrušiť štvormesačné väzbu, ktorá mala vypršať vo štvrtok 26. novembra. Protest ukončil po tom, čo izraelské úrady prisľúbili, že jeho väzba nebude predĺžená. Na základe spomínaného nariadenia môže Izrael administratívnu väzbu opakovane predlžovať - vždy až do výšky šiestich mesiacov.



Podľa viacerých ľudskoprávnych organizácií týmto spôsobom Izrael porušuje práva obyvateľov palestínskych území. Izrael sa však bráni, že toto nariadenie im umožňuje predísť prípadným útokom militantov a príslušným orgánom poskytuje dostatok času na zhromaždenie potrebných dôkazov.



Zhruba 355 palestínskych väzňov sa nachádzalo v administratívnej väzbe do augusta tohto roka, vrátane dvoch maloletých, približuje AFP s odvolaním sa izraelskú ľudskoprávnu organizáciu B'Tselem.