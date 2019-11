Izrael prepustil po dvoch mesiacoch zadržiavaných Jordáncov

Tel Aviv 6. novembra (TASR) - Izrael prepustil v stredu dvoch Jordáncov, zadržiavaných od augusta. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že krok je súčasťou diplomatického úsilia o zmiernenie napätia medzi týmito dvoma krajinami.



Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí ešte v pondelok na Twitteri napísal, že Hiba al-Labadíová a Abdul Rahmán Mírí sa vrátia do Jordánska "pred koncom tohto týždňa".



Izraelské úrady zatkli Labadíovú a Mírího 20. augusta na Allenbyho moste, spájajúcom Jordánsko a Predjordánsko. Izraelské úrady ich podozrievali z účasti na "závažných bezpečnostných trestných činoch".



Na protest proti "protizákonnému zadržiavaniu" týchto dvoch osôb stiahlo Jordánsko minulý týždeň svojho veľvyslanca z Izraelského Tel Avivu, čo ešte viac zvýšilo napätie medzi oboma susednými krajinami, ktoré podpísali pred 25 rokmi mierovú zmluvu.



Súčasťou dohody dosiahnutej v pondelok je aj návrat jordánskeho veľvyslanca do Izraela, ku ktorému by malo dôjsť v nasledujúcich dňoch, dodala DPA.



Hovorca izraelských väzenských orgánov v stredu podľa DPA potvrdil, že Labadíovú a Mírího previezli k pohraničnému Allenbyho mostu, odkiaľ môžu pokračovať v ceste do Jordánska.



Dvojica sa viac ako dva mesiace nachádzala v administratívnej väzbe, ktorá umožňuje zadržiavať osoby bez vznesenia obvinení, ak sú podozrivé zo spáchania trestných činov týkajúcich sa bezpečnosti.



Labadíovú minulý týždeň hospitalizovali v dôsledku zhoršujúceho sa zdravotného stavu po viac ako mesiac trvajúcej protestnej hladovke.



Jordánsko, ktoré je kľúčovým spojencom USA v regióne, podpísalo mierovú zmluvu s Izraelom v roku 1994. Stalo sa tak po Egypte druhou krajinou arabského sveta, ktorá nadviazala diplomatické vzťahy s Izraelom.



Napätie medzi Izraelom a Jordánskom sa v minulých mesiacoch vystupňovalo v dôsledku sporného štatútu Jeruzalema a jeho svätých miest, zablokovaných rokovaní o mieri na Blízkom východe a minuloročnom zastrelení dvoch jordánskych občanov členom ochranky izraelského veľvyslanectva v Ammáne, ktoré vyvolalo diplomatickú krízu.