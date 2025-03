Izrael prepustil režiséra, ktorého zbili osadníci na Západnom brehu

Tel Aviv 26. marca (TASR) - Izraelská polícia v utorok prepustila Palestínčana Hamdána Ballála, jedného z režisérov oscarového dokumentu Žiadna iná krajina (No Other Land), ktorého v pondelok zadržala na okupovanom Západnom brehu Jordánu za "hádzanie kameňov". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Palestínsky aktivista a novinár Básil Addra, ktorý s Ballálom spolupracoval na spomínanom dokumentárnom filme, zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu režiséra po jeho prepustení z izraelského zajatia. Na zábere lekári ošetrujú Ballála, ktorý má krvavé škvrny na tričku.



Addra k fotografii napísal, že Ballála prepustili a nachádza sa v nemocnici v meste Hebron na Západnom brehu. "Vojaci a osadníci ho zbili po celom tele. Vojaci ho počas celej minulej noci nechali spútaného a so zaviazanými očami na vojenskej základni," uviedol aktivista.



"Po tom, čo som získal Oscara, som neočakával, že budem vystavený takýmto útokom," povedal režisér vo videu. "Bol to veľmi silný útok a jeho cieľom bolo zabiť," dodal.



Podľa izraelskej armády boli v pondelok traja Palestínčania zadržaní po tom, čo "hádzali kamene" počas konfrontácie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v palestínskej dedine Susíja na juhu Západného brehu Jordánu.



Dedina sa nachádza v oblasti Masafer Jatta, zoskupenia dedín južne od mesta Hebron, kde sa odohráva dej filmu Žiadna iná krajina.



Podľa organizácie Center for Jewish Nonviolence desiatky osadníkov zaútočili na palestínsku dedinu Susíja. Na mieste ničili majetok Palestínčanov, s ktorými sa dostali do konfrontácie.



Jedným z účastníkov potýčky bol aj oscarový režisér, ktorého osadníci poranili na hlave. V čase, keď mu zranenia ošetrovali zdravotníci, Ballála zadržali izraelské sily. Ballála tvrdí, že ho udieral jeden z osadníkov spolu s vojakom.



Po tom, čo Ballála zadržali, nebolo bezprostredne známe, kde sa nachádzal.



Dokument Žiadna iná krajina získal tento rok Oscara za najlepší dokumentárny film. Na snímke spolupracovali izraelskí i palestínski tvorcovia. Opisujú príbeh palestínskeho aktivistu a novinára Básila Adru, ktorý napriek riziku zadržania dokumentuje ničenie svojho rodného mesta v oblasti Masafer Jatta. Mesto búrajú izraelskí vojaci, ktorí ho plánujú využiť ako výcvikovú zónu.



Okrem Ballála a Adru film režírovali aj dvaja izraelskí režiséri Juval Abrahám a Ráchel Szorová.