Izrael prepustil štyroch libanonských rukojemníkov

Jeruzalem 11. marca (TASR) - Izrael v utorok oznámil, že súhlasil s rozhovormi o vymedzení svojej hranice s Libanonom a s prepustením piatich libanonských občanov zadržaných minulý rok počas vojny s militantným hnutím Hizballáh. Libanon informoval, že štyria rukojemníci sa vrátili do krajiny a piateho Izrael odovzdá zajtra, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"V koordinácii so Spojenými štátmi a ako gesto voči novému libanonskému prezidentovi (Džúzífovi Awnovi) Izrael súhlasil s prepustením piatich zadržaných Libanončanov," uvádza sa vo vyhlásení úradu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Zástupkyňa osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Morgan Ortagusová oznámila, že medzi prepustenými sú vojaci aj civilisti.



Rozhodnutie nasledovalo po stretnutí zástupcov izraelskej armády, Spojených štátov, Francúzska a Libanonu. "Počas stretnutia sa dohodlo vytvorení troch spoločných pracovných skupín zameraných na stabilizáciu regiónu," dodáva sa vo vyhlásení.



"Tieto skupiny sa zamerajú na päť bodov kontrolovaných Izraelom v južnom Libanone, na diskusie o modrej línii a zostávajúcich sporných oblastiach a na otázku libanonských väzňov zadržiavaných Izraelom," hovorí vyhlásenie. Modrá línia je neoficiálna demarkačná čiara, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela a Golanských výšin. OSN ju vytýčila v júni 2000 s cieľom určiť, či sa Izrael úplne stiahol z Libanonu, vysvetľuje AFP.



Prímerie medzi Hizballáhom a Izraelom platí od 27. novembra 2024. Obe strany sa však neustále navzájom obviňujú z jeho porušovania.



Podľa dohody o prímerí mal Hizballáh odstrániť svoju vojenskú infraštruktúru z juhu Libanonu, zatiaľ čo izraelské sily sa mali z oblasti stiahnuť do 18. februára. Svoje jednotky sa však Izrael rozhodol ponechať na piatich strategických miestach v oblasti. Podľa Ortagusovej sa "Izrael stiahol z viac ako 99 percent územia".