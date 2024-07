Izrael prepustil z väzby riaditeľa nemocnice Šifá

Tel Aviv 1. júla (TASR) - Izraelská väzenská služba v pondelok prepustila asi 50 palestínskych väzňov zadržiavaných v tzv. bezpečnostnej väzbe. Medzi nimi je aj riaditeľ nemocnice Šifá - najväčšieho nemocničného komplexu v Gaze -, ktorý vo väzbe strávil viac ako sedem mesiacov, informovala v pondelok agentúra AFP.



Jeho prepustenie potvrdili na sociálnych sieťach izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir i nemenovaný lekársky zdroj z Pásma Gazy.



Izraelský minister obrany Joav Galant a premiér Benjamin Netanjahu sa pritom v pondelok od prepustenia vyše 50 zadržiavaných Palestínčanov a ich návratu späť do Pásma Gazy dištancovali. Objasnili, že vzatie do bezpečnostnej väzby a prepustenie z nej je v kompetencii tajnej služby Šin bet a väzenskej služby "a nepodlieha schváleniu ministra obrany", uvádza TASR.



Denník The Times of Israel (TOI) spresnil, že Šin bet je pod jurisdikciou úradu predsedu vlády, zatiaľ čo izraelská väzenská služba spadá pod ministerstvo národnej bezpečnosti vedené Ben Gvirom.



Netanjahuov úrad uviedol, že rozhodnutie o prepustení väzňov nasledovalo po diskusiách na Najvyššom súde o petícii proti zadržiavaniu väzňov v detenčnom zariadení Sde Tejman. Dodal, že "totožnosť prepustených väzňov je určovaná nezávisle úradníkmi na základe ich odbornej úvahy". Kancelária premiéra deklarovala, že Netanjahu nariadil okamžité vyšetrenie záležitosti.



Opozícia na prepustenie týchto väzňov reagovala ostrou kritikou. Jej líder Jair Lapid vyhlásil, že správy o tom a chaos vo vláde ohľadom prepustenia riaditeľa nemocnice Šifá "sú priamym pokračovaním ľahkomyseľnosti a nefunkčnosti izraelskej vlády, ktorá poškodzuje bezpečnosť izraelských občanov".



"Takto vyzerá morálny a funkčný rozklad," uviedol Lapid o vzájomnom obviňovaní sa zo zodpovednosti za zmätočné rozhodnutie.



Riaditeľa nemocnice Šifá Muhammada abú Salmiju zadržali izraelské jednotky vlani v novembri. Po následných náletoch sa nemocnica, kde pracoval, zmenila na trosky.



Ako pripomenula AFP, Izrael viní palestínske radikálne hnutie Hamas, že nemocnice v Pásme Gazy využíva na krytie vojenských operácií a vojenskej infraštruktúry. Militantná skupina Hamas, ktorá Pásmo Gazy spravuje od roku 2007, tieto obvinenia popiera.