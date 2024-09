Izrael prepustil zadržiavaný konvoj OSN, potvrdil šéf UNRWA Lazzarini

Gaza 10. septembra (TASR) - Konvoj vozidiel a personálu Organizácie Spojených národov (OSN), zadržiavaný izraelskými jednotkami na severe Pásma Gazy viac než deväť hodín, bol prepustený, oznámil v noci na utorok riaditeľ Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippe Lazzarini. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Konvoj OSN zastavil Izrael v pondelok pre podozrenia, že sa v ňom údajne nachádzajú "podozriví" Palestínčania, ktorých chcú izraelské jednotky vypočuť.



Lazzarini na platforme X uviedol, že izraelské jednotky na konvoj mierili zbraňami a na obrnených vozidlách OSN boli buldozérmi spôsobené ťažké škody. "Všetok personál a konvoj sú teraz prepustené a v bezpečí späť na základni OSN," dodal.



Izraelská televízna stanica Kan informovala, že dvaja podozriví Palestínčania sa "infiltrovali" do konvoja a zabarikádovali sa v jednom z jeho vozidiel, cituje agentúra DPA. Podľa televízie vystrelili izraelskí vojaci do vzduchu varovné výstrely.



"Zdôrazňujeme, že nejde o konvoj s vakcínami proti detskej obrne, ale o konvoj, ktorého cieľom je výmena personálu OSN," uviedla prostredníctvom svojho hovorcu izraelská armáda.



Lazzarini však uviedol, že spomínaný konvoj bol na ceste s cieľom vakcinácie v meste Gaza a na severe Gazy, píše Reuters. Zároveň dodal, že nie je isté, či sa očkovacia kampaň v priebehu utorka na severe Gazy obnoví.



Kampaň s cieľom zaočkovať 640.000 detí v Gaze proti detskej obrne sa začala 1. septembra po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila výskyt vírusu tohto ochorenia u desaťmesačného dieťaťa. Ide o prvý potvrdený prípad detskej obrny v tejto oblasti za posledných 25 rokov.



Vzťahy medzi Izraelom a OSN sú zvlášť napäté v súvislosti s prebiehajúcou vojnou v Pásme Gazy, konštatuje DPA. Izraelskí predstavitelia opakovanie obviňovali zamestnancov Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) zo spojitosti s terorizmom.



OSN minulý mesiac uviedla, že izraelskí vojaci strieľali na jej humanitárne vozidlo v konvoji. Izraelská armáda reagovala vyhlásením, že incident začala vyšetrovať.