Izrael prerušil dodávky elektriny do Pásma Gazy

Tel Aviv 9. marca (TASR) - Izrael v nedeľu oznámil, že prerušuje dodávky elektriny do Pásma Gazy. V dvojmiliónovom meste energiu využívali hlavne na chod odsoľovacej stanice. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP, AFP a TASS.



Rozhodnutie ministra pre energetiku Eliho Cohena prišlo týždeň po tom, čo Izrael zastavil akékoľvek zásobovanie Gazy. Podľa agentúry AP má krok donútiť militantné hnutie Hamas pokračovať v prvej fáze dohody o prímerí namiesto pokračovania k druhej.



Hamas opakovane vyzýva na presun k náročnejšej druhej fáze. O pokračovaní majú v pondelok rokovať obe strany v katarskej Dauhe.



Vojnou poničené Pásmo Gazy elektrinou zásobujú prevažne solárne panely a benzínové generátory. Najdôležitejším odoberateľom izraelskej energie bola miestna odsoľovacia stanica.



Prímerie medzi Izraelom a Hamasom prerušilo viac ako rok trvajúce boje. Prvá fáza dohody o prímerí umožnila návrat 25 izraelských a takmer 2000 palestínskych zajatcov. Izraelské sily sa taktiež stiahli z pozícii vo vnútri Pásma Gazy a až do opätovného prerušenia začala do oblasti prichádzať humanitárna pomoc.